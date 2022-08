बालोद : जिले के डौंडी क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला (Bus Accident in balod ) है. जहां डौंडी-भानुप्रतापपुर मुख्य मार्ग में ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो (Direct collision between bus and truck in Daundi ) गई. इस हादसे में 20 से अधिक घायल हैं. जिनमें तीन की स्थिति गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद ट्रक में फंसे व्यक्ति को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है. सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डौंडी में उपचार किया भर्ती किया गया है. जिसमें 3 गंभीर को हायर सेंटर रिफर करने की तैयारी है. पूरी घटना डौंडी-भानुप्रतापपुर मुख्य मार्ग पुलिस बैरियर के आगे की है, जहां एक्सीडेंट के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायलों को आनन-फानन में तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. घायलों में महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल है. घटना के बाद डौंडी पुलिस जांच कार्रवाई में जुटी गई है.

पखांजूर से आ रही थी बस : दल्ली रेंज के सीएसपी मनोज तिर्की ने जानकारी देते हुए बताया कि '' यह ट्रक आयरन ओर खाली करके वापस आ रहा था. यह बस पखांजूर से दुर्ग की ओर जा रही थी. जहां पर मथाई चौक के पास दोनों में टक्कर हो गई. अब तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है. हादसा भीषण था और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं. बस और ट्रक में हुए टक्कर के बाद से रोड पूरी तरह जाम हो गया था. जिसे पुलिस ने क्लियर कराते हुए यातायात सुगम कराया गया है.

बस और ट्रक में सीधी टक्कर : आपको बता दें कि यह सीधी टक्कर थी. जिसके कारण लोगों को काफी चोटें भी आई है. तीन गंभीर लोग घायल हुए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो दोनों वाहन काफी तेज रफ्तार में थे. इसी दौरान यह हादसा हुआ. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है. पहले इलाज कराने के लिए घायलों को सुरक्षित रूप से अस्पताल में शिफ्ट कराया गया.

बुरी तरह फसा था ड्राइवर : आपको बता दें कि घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह गाड़ी में फस गया था. जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां उसका इलाज जारी है. वहीं बस में भी लोगों की चीख पुकार मच गई थी. लेकिन अब तक किसी यात्री की मृत्यु की बात सामने नहीं आई है.