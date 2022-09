बालोद: छत्तीसगढ़ में एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अब भाजपा महिला मोर्चा कई मुद्दों पर सरकार को घेरने (BJP Mahila Morcha will protets in balod) जा रही है. भाजपा मोर्चा की तरफ से तीन नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया गया है. भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से महिला मोर्चा ने इसकी जानकारी दी है. भाजपा का कहना है कि महतारी हुंकार रैली में एक लाख महिला कार्यकर्ता शामिल होंगी. यह भाजपा महिला मोर्चा का अबतक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा. issue of women atrocities in Chhattisgarh

बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली

बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली : भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से महिला मोर्चा ने कहा कि "महतारी हुंकार रैली में एक लाख से ज्यादा महिला कार्यकर्ता शामिल होंगे. यह महिला मोर्चा का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा." प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि "महिलाओं के खिलाफ हो रहे आंकड़े भयावह हैं. भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार में राह चलते छेड़छाड़, बलात्कार जैसे कई अन्य अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है." Biggest protest of BJP Mahila Morcha



3 हजार 8 सौ से ज्यादा अनाचार के मामले: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि "छत्तीसगढ़ काफी शांत राज्य माना जाता था. रायपुर शहर की प्रदेश के तीसरे सबसे शांत और सर्वसुविधायुक्त शहरों में गिनती आती थी. छत्तीसगढ़ विश्वसनीय कहलाता था. साढ़े 3 वर्षों में सरकार ने छत्तीसगढ़ के गौरव को डूबो कर रख दिया है. साढ़े 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 3800 से भी अधिक रेप हुए हैं. जनसामान्य भी अपराधियों से अछूता नहीं है. विशेषकर महिलाएं ज्यादातर अपराध का शिकार हुई हैं. हम न्यायधानी बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली करेंगे. प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने और सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए यह आंदोलन किया जायेगा.''



वादे अनेक, पूरे हुए कितने: किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एवं बालोद महिला मोर्चा प्रभारी पिंकी ध्रुव ने कहा कि "प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में वादे तो कई किए थे. लेकिन जब उन वादों को पूरा करने का समय आया, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के लिए एटीएम बन कर केवल एक परिवार की सेवा में लग गए हैं. विधवा पेंशन 1 हजार रुपए देने की घोषणा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने की थी. लेकिन अब तक इतने दिनों के बाद भी विधवा पेंशन 350 रुपये ही दिया जा रहा है.



बालोद की रहेगी विशेष भूमिका: भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि "महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली प्रदेश सरकार को मुंहतोड़ जवाब रहेगी.जो भी प्रदेश में 30 वर्ष से निर्देश मिले हैं, उसके आधार पर बालोद जिले में महिला मोर्चा ही नहीं बल्कि 11 कार्यकर्ताओं की सहभागिता हुंकार रैली में रहेगी. इस रैली को लेकर बालोद जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ता विशेष भूमिका निभाएंगे.''