बालोद : जिले के डौंडी विकासखंड अंतर्गत शिक्षा विभाग के एक बाबू पर छेड़छाड़ का आरोप (Babu of education department arrested in Balod)लगा. जिसके बाद पुलिस ने बाबू को हिरासत में ले लिया है. पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिस कर्मचारी पर या आरोप लगा है.वह शिक्षा विभाग में बाबू के पद पर है. इस वजह से मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया और जांच के बाद आरोपी बाबू को गिरफ्तार किया गया.



कौन है बाबू : शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड 2 शफीक कुरैशी (Balod News Dondi Clerk ) को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है. आरोपी बाबू के खिलाफ डौंडी थाने में धारा 354, 450 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है.



बाबू पर क्या हैं आरोप : मिली जानकारी के अनुसार डौंडी नगरीय निकाय क्षेत्र में ही युवती अपने घर में अकेली (Clerk molested in Balod) थी.जहां पर आरोपी बाबू मौके का फायदा उठाकर उसके घर में घुसा और छेड़छाड़ की. जब परिजन युवती के घर पहुंचे तो इसकी जानकारी लगी. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत (Babu Arrest of Education Department in Balod) दी.

बाबू के समर्थकों ने किया हंगामा : वहीं जब बाबू को कोर्ट में पेश किया गया तो उसके समर्थक कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए. इसके बाद बाबू को निर्दोष बताते हुए लोगों ने हंगामा किया. बावजूद इसके बाबू को जेल दाखिल कराया गया.