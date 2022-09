सरगुजा : बलरामपुर में एक झोलाछाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया (fraud doctor arrested in balrampur ) है.डॉक्टर पर महिला का गलत इलाज करने का आरोप है. इलाज के दौरान महिला की मौत हो चुकी है. वॉड्रफनगर क्षेत्र की बसंतपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया (Woman dies due to lack of treatment in balrampur ) है.





मृतिका के भाई ने की शिकायत : 7 सितंबर को जीत सिंह ने एक एफआईआर कराई. एफआईआर में बताया गया कि उसकी छोटी बहन किस्मतिया अगरिया की शादी ग्राम सावित्रीपुर के रामशरण अगरिया के साथ हुई थी.दोनों का परिवारिक संबंध अच्छा था. हमेशा मदनपुर आते जाते रहते थे. 5 सितंबर को भी किस्मतिया अपने पिता से फोन पर अपने एवं परिवार का हाल चाल बताई थी. 7 सितंबर की सुबह मोबाइल से सूचना मिली की किस्तमतिया अगरिया का रात्रि करीब 11 से 12 बजे के बीच उसकी तबीयत खराब हुई. उसका पति रामशरण इलाज के लिये ग्राम शिवरी के लोकल डॉक्टर विक्रांत कुमार गुप्ता के पास लेकर गया था.जहां इलाज दौरान किस्मतिया अगरिया की मृत्यु हो गई.





3 हजार नही होने पर जाने नही दिया : जीत सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग कायम कर धारा 174 के तहत पंचनामा कार्यवाई कर मृतिका के शव का डॉक्टर से पीएम कराया. मर्ग जांच से पुलिस ने पाया कि ''लोकल डॉक्टर विक्रांत गुप्ता ग्राम शिवरी के पास इलाज के लिये किस्मतिया को ले गये थे.लेकिन इलाज के बाद तीन हजार रूपये नहीं देने पर झोलाछाप डॉक्टर ने किस्मतिया को दूसरे डॉक्टर के पास इलाज के लिये जाने नहीं दिया.''





गुमराह करने की कोशिश : पत्नी को इलाज के लिये बाहर ले जाने के लिए पति तीन हजार रूपये लेने घर आ गया. जिसके बाद रामशरण को लोकल डॉक्टर द्वारा फोन करके बताया कि किस्मतिया की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है. तब रामशरण अगरिया वापस आया.लेकिन तब तक किस्मतिया की मृत्यु हो चुकी थी.



ये भी पढ़ें - कन्हर नदी एनीकेट से बहकर बुजुर्ग की मौत





झोलाछाप डॉक्टर गिरफ्तार : मरीज के परिजनों को गुमराह करने के लिये झोलाछाप डॉक्टर मृतिका को कार मंगवाकर वाड्रफनगर अस्पताल लेकर आया था. लेकिन किस्मतिया की मृत्यु उसके घर में ही हो चुकी थी. मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होने पर भी झोलाछाप डॉक्टर विक्रांत कुमार गुप्ता ने गुमराह किया. उचित इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हुई. पुलिस ने आरोपी विक्रांत गुप्ता के विरूद्ध धारा धारा 304 एवं आरोपी द्वारा साक्ष्य छुपाने पर धारा 201 जोड़ कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया है. balrampur crime news