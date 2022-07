बलरामपुर : कलेक्टर विजय दयाराम के. (Balrampur Collector Vijay Dayaram) ने कार्यालय महिला बाल विकास विभाग ,परियोजना कुसमी के तहत हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के कुल 44 पदों पर की गई भर्ती नियुक्ति निर्देश को निरस्त किया (Recruitment of Anganwadi workers canceled in Balrampur)है.यही नहीं कलेक्टर ने कंडिकाओं में लिखे हुए प्रावधान और मापदंडों का विधि सम्मत पालन नही करने पर चयन समिति के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

क्यों हुई भर्ती निरस्त : आपको बता दें कि कार्यालय महिला बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department had taken recruitment in Balrampur) ने आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की थी. कलेक्टर विजय दयाराम के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही भर्ती प्रक्रिया के संबंध में असंतुष्ट आवेदकों ने भर्ती प्रक्रिया के जांच के लिए शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया (Anganwadi recruitment canceled in Balrampur ) था .

जनदर्शन में भी मिली थी शिकायत : इसके अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कलेक्टर जनदर्शन में भी आवेदन प्राप्त हुए थे . जिस पर गहरी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर विजय दयाराम ने अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन कर परियोजना कुसमी के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 19, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 05 और आंगनबाड़ी सहायिका के 20 पदों के साथ कुल 44 पर हुई भर्ती प्रक्रिया के सूक्ष्मता से जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करने को कहा था.

जांच में क्या आया सामने : जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया दोषपूर्ण है. जिस पर कलेक्टर दयाराम ने कड़ी करवाई करते हुए परियोजना कुसमी अंतर्गत आंगनबाड़ी के 44 पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए चयन समिति के सभी सदस्यों को नोटिस जारी किया है. जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुसमी,खंड चिकित्सा अधिकारी कुसमी,मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुसमी ,परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास कुसमी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश मिले हैं. जवाब सन्तोष जनक नहीं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी उल्लेख है.