बलरामपुर: फुटबॉल हो या क्रिकेट या कोई भी खेल के दौरान खिलाड़ियों के लिए ड्रेस पहनकर खेलना महत्वपूर्ण (During Sport It's Important To Wear a Dress For Player) होता है. लेकिन जब खिलाड़ी मैदान में उतर कर गंजी (Underwear) पहनकर ही खेलने लगे. यह विरोध जताने के लिए खिलाड़ियों ने अनोखा तरीका अपनाया.

बलरामपुर के ग्राम पंचायत देवगई के आश्रित ग्राम चन्दनपुर में गांव के स्थानीय युवाओं के द्वारा स्वागतम क्लब के नाम से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. क्लब के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत के सरपंच सचिव से टी-शर्ट की मांग की थी लेकिन युवाओं को टी-शर्ट नहीं मिली और उन्हें निराशा हाथ लगी. जिसके बाद क्लब के सदस्य खिलाड़ी बिना टी-शर्ट पहने सिर्फ गंजी (Underwear) पहनकर ही मैदान में फुटबॉल खेलने उतर गए.

विरोध जताने के लिए अपनाया तरीका

स्वागतम क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के अध्यक्ष अशोक कुशवाह ने कहा कि हमने खेल के दौरान खिलाड़ियों के पहनने के लिए टी-शर्ट मांगी थी. लेकिन हमें नहीं मिली. जिससे हम सभी साथी खिलाड़ी निराश हो गए और अपना विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से खिलाड़ियों ने टी-शर्ट की जगह सिर्फ गंजी पहनकर फुटबॉल मैच खेला.

खेल को नहीं मिल रहा प्रोत्साहन, कैसे निखरें प्रतिभाएं

वहीं स्थानीय खिलाड़ियों ने कहा कि प्रोत्साहन नहीं मिलने से क्षेत्र में प्रतिभाएं नहीं निखर पा रहा है. खेल को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण गांव के प्रतिभावान खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं.