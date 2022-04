बलरामपुर: बलरामपुर जिले में अंडा दुकान की आड़ में नशीले कफ सिरप के धंधा का पर्दाफाश (Intoxicant cough syrup business in egg shop in Balrampur) हुआ है. आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं. दरअसल, वाड्रफनगर पुलिस चौकी के ग्राम पंचायत कोटराही में अंडा दुकान की आड़ में नशीली कफ सिरप का अवैध धंधा चलाया जा रहा था. मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज कुशवाहा (24 वर्ष) को 30 नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार (Arrested for selling drug Syrup) किया है.

मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी: वाड्रफनगर पुलिस को मुखबिर के जरिए लगातार इसकी सूचना मिल रही थी कि आरोपी अपने अंडा दुकान की आड़ में अवैध कफ सिरप सप्लाई करता है. आस-पास के गांवों में रहने वाले युवा वर्ग इस नशे के जाल में फंस रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया.

30 नशीली सिरप जब्त: बलरामपुर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर वाड्रफनगर चौकी प्रभारी विनोद पासवान ने टीम बनाकर आरोपी मनोज कुशवाहा के दुकान में छापामार कार्रवाई की. इस दौरान 30 स्काफ और ऑनरेक्स नाम की कफ सिरप जब्त की गई.

NDPS एक्ट के तहत हुई कारवाई: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ग) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है.