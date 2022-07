बलरामपुर: सावन माह के पहले सोमवार को बलरामपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तातापानी में आसपास क्षेत्र के साथ ही पड़ोसी राज्यों से हजारों की संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक करने पहुंचे. भक्तों ने तातापानी प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर जल अर्पित (Jalabhisek At Tatapani Shiva temple in the First Monday of Sawan) किया.

तातापानी में उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब

तातापानी में शिव भक्तों का तांता : जिला मुख्यालय बलरामपुर से 12 किलोमीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के समीप स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार को सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा ( Shiva Dham in Tatapani) रहा. भक्त कई किलोमीटर पैदल चलकर तातापानी पहुंचे. सभी ने भगवान को जल चढ़ाकर मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की.





कांवड़ियों में जमकर उत्साह : कांवड़ियों ने कन्हर नदी, चनान नदी, सेंदूर नदी से जल उठाकर बोल-बम और हर-हर महादेव का जयकारा करते हुए तातापानी शिव मंदिर पहुंचे. खाली पैर पैदल चलकर भगवान शिव को जल चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखाई (Influx of Shiva devotees in Tatapani) दिया. डीजे की धुन पर नाचते-गाते हुए लंबी कतार लगाकर बोल-बम का नारा लगाते हुए कांवरियों ने भगवान को जल चढ़ाया.बता दें कि तातापानी स्थित शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन है. जिसके कारण यहां के क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था है वैसे तो पूरे वर्ष भर यहां श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. लेकिन सावन के महीने में तातापानी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है. यहां भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कराया गया है.





सुरक्षा के व्यापक बंदोबश्त : तातापानी में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ (Shiva worship on the first Monday of Sawan) उमड़ी. जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रामानुजगंज के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सहित पुलिस के जवान तैनात रहे.