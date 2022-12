बलरामपुर: बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर गौठान के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई गई है. (Honey Bee Farming in balrampur) उद्यान विभाग की तरफ से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है.

राष्ट्रीय बागवानी योजना के तहत मिला लाभ: गौठान में मधुमक्खी पालन में शामिल महिलाओं की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है. (Honey Bee Farming in balrampur) जिसके बाद अब महिलाएं मधुमक्खी पालन करना शुरू कर चुकी हैं. balrampur women empowerment उद्यान विभाग की राष्ट्रीय बागवानी योजना के तहत इन्हें शासन की तरफ से अनुदान प्राप्त हुआ है. शहद निकालने वाला यंत्र और मधुमक्खी बॉक्स इन्हें प्रदान किया गया है साथ ही सुरक्षा के उपकरण भी प्रदान किया गया है.



समूह की महिलाओं में उत्साह: तांबेश्वर नगर में संचालित गौठान की महिलाओं को बकायदा ट्रेनिंग देने के बाद मधुमक्खी पालन कार्य शुरू किया गया है. (Honey Bee Farming in balrampur) मधुमक्खी पालन को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है. balrampur women empowerment अगले 15 दिनों में शहद का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा. जिससे समूह की महिलाओं को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है.



कुछ दिनों में शहद का उत्पादन होगा शुरू: हरि महिला स्वसहायता समूह की सुचित्रा राय ने जानकारी देते हुए बताया कि "उन्हें इसके लिए उद्यान विभाग के द्वारा मधुमक्खी पालन के संबंध में अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है. (Honey Bee Farming in balrampur) जिसके बाद अब इन्होंने तांबेश्वर नगर गौठान में मधुमक्खी पालन करना शुरू कर दिया है. कुछ दिनों बाद शहद का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा."

गौठान को किया जा रहा विकसित: रामानुजगंज की ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी श्रेया श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि "तांबेश्वर नगर गौठान को लगातार विकसित करने का काम किया जा रहा है. (Honey Bee Farming in balrampur) आने वाले समय में यह गौठान आदर्श गौठान के रूप में पहचान बनाएगा.forest Department trained womens साथ ही गांव की महिलाएं इस गौठान के जरिए आत्मनिर्भर बनेंगी."