बलरामपुर: कोविड संक्रमण से बचाव तथा सुरक्षा चक्र बनाने के संकल्प के साथ जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान 2.0 चलाया जा रहा (Covid free Vaccination Campaign in Balrampur) है. इस अभियान में शाम तक 58 हजार 154 लोगों ने कोविड टीका लगवाया. कोविड टीका महाअभियान (covid vaccine campaign balrampur) में स्वास्थ्य विभाग के 612 टीकाकरण दलों द्वारा सुबह-सुबह ही अपने अलग-अलग जगहों पर पहुंचकर टीकाकरण की शुरूआत की (covid vaccination in balrampur ) गई.

गांव और खेतों में पहुंच कर लगाई गई वैक्सीन : जिले में टीकाकरण महाअभियान 2.0 में (covid vaccination ) जिला प्रशासन की पूरी टीम नगर और गांव के घर-घर, गली-मोहल्ले, खेतों सहित सभी जगहों पर जाकर लोगों को पहला, दूसरा एवं प्रीकॉशन डोज का टीकाकरण कर रही हैं. कोरोना के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है और जिनको दूसरा एवं प्रीकॉशन डोज लगवाया जाना है. उनके घर-घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए प्रेरित (Resolution for Precaution Dose in Balrampur) किया . इसी के साथ वैक्सीनेशन के प्रति भ्रामकता को दूर कर अपने परिवार और गांव के अन्य लोगों समेत रिश्तेदारों को भी वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित करने को कहा.





स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर : वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का काम (balrampur health department) किया. वैक्सीन आपूर्ति, वैक्सीनेटर की व्यवस्था और टीकाकरण के निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा है.