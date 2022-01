बलरामपुर: 3 जनवरी से 15-18 आयुवर्ग के किशोर-किशोरियों (Corona Vaccine To Teenagers) को भी कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा. इसे लेकर समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी, जिला स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक हुई. जहां डीएम ने सभी अधिकारियों को किशोर-किशोरियों को चिह्नित कर शत प्रतिशत टीका लगाने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार 15 से 18 साल के किशोरों का 3 जनवरी से वैक्सीनेशन (Vaccination of 15-18 year Olds in Balrampur from 3 January) किया जाना है. इसके लिए बलरामपुर में 46 हजार 725 का संभावित लक्ष्य दिया गया है.

शत प्रतिशत किशोरों का किया जाना है टीकाकरण

कोरोना टीकाकरण (Vaccination) का विकासखंडवार लक्ष्य निर्धारित है. शत-प्रतिशत टीकाकरण किया जाना है. स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा. 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए बलरामपुर में दो बार कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा चुका है.

हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में आयोजित होगा विशेष टीकाकरण सत्र

जिसके लिए हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किये जायेंगे। राज्य कार्यालय से पर्याप्त डोज (sufficient dose) और विकासखंडवार वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला टीकाकरण (Vaccination) अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं. कोरोना टीकाकरण (Vaccination) के लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रचार प्रसार किया जाएगा.