बलरामपुरः जिले के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह का (Balrampur district Congress committee Spokesperson Sunil singh) एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral video on social media) हो रहा है. जिसमें कांग्रेस पार्टी के राजपुर ब्लाक अध्यक्ष सह जिला प्रवक्ता अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ वीडियो में यह कहते देखे जा रहे हैं कि हमको भूपेश बघेल की गुलामी नहीं करना (Do not enslave of Chief minister Bhupesh Baghel) है. जिसको गुलामी करना है करे, उनके नजदीक में ही बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (President of Balrampur District Congress Committee) राजेंद्र तिवारी खड़े हैं. साथ ही कुछ अन्य लोग भी खड़े हैं.

जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुनील सिंह यह कहते हुए दिख रहे हैं कि भूपेश बघेल पाटन और दुर्ग के किसानों को बोरा नहीं दिला पा रहे हैं. जिसको गुलामी करना हो करे, हमको भूपेश बघेल का गुलामी नहीं करना है. उनके नजदीक में खड़े जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलना है.



टीएस सिंहदेव के समर्थक माने जाते हैं दोनों नेता

बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सह-ब्लाक कांग्रेस कमेटी राजपुर अध्यक्ष सुनील सिंह छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य एवं पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थक माने जाते हैं. कई मौकों पर खुलकर टीएस सिंहदेव का समर्थन करते हुए नजर आ चुके हैं.