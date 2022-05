बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभावार दौरा बुधवार को बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से शुरू हो गया है. गुरुवार को भूपेश बघेल रामानुजगंज का दौरा करेंगे. (Bhupesh Baghel visit to Ramanujganj) रामानुजगंज पहुंचकर सीएम कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे. साथ ही हर वर्ग से बात कर योजनाओं का फीडबैक लेंगे. भूपेश के दौरे के साथ ही विपक्ष भी एक्टिव हो गया है. भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रामानुजगंज में भी सीएम के दौरे का विरोध करने की रणनीति बनाई है. इससे पहले सामरी में भी सड़कों और दीवारों पर स्लोगन लिखकर विरोध जताया गया था. जिस पर कुसमी पुलिस ने भाजयुमो जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया. (Protest against Bhupesh Baghel visit to Ramanujganj)

भूपेश बघेल के विधानसभावार दौरे का विरोध

भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र का दौरा, सामरी से सीएम के दौरे की शुरुआत

भाजयुमो जिला मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता ने कहा कि 'वे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भूपेश बघेल के रामानुजगंज दौरे का काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे. भूपेश बघेल ने युवाओं से वादाखिलाफी की है. प्रदेश की भोली भाली जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है. साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था. लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं देने से युवाओं का भरोसा भूपेश सरकार से उठ गया है'.

सीएम भूपेश का सामरी दौरा : गरीबी रेखा से नाम काटने पर CMO को किया सस्पेंड

'भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज की तरह पूरे जिले भर में जहां-जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा कार्यक्रम होगा. उन सभी जगहों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में काला झंडा दिखाएंगे. सामरी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों और दीवारों पर भाजयुमो के द्वारा विरोध में लिखे गए स्लोगन के बाद आज सुबह कुसमी पुलिस ने था.