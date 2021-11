पणजी : जापानी फिल्मकार मसाकाजू कनेको (Masakazu Kaneko) की फिल्म 'रिंग वांडरिंग' (The Ring Wandering) को भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के 52वें समापन सत्र के दौरान शीर्ष सम्मान 'गोल्डन पीकॉक' पुरस्कार (Golden Peacock Award) मिला. यह फिल्म एक महत्वाकांक्षी 'मंगा कलाकार' पर आधारित है.

'गोल्डन पीकॉक' पुरस्कार के तहत 40 लाख रुपये की नकद राशि दी जाती है.

वाक्लाव कद्रंका (Vaclav Kadrnka) को उनकी फिल्म 'सेविंग वन, हू वाज डेड' (Saving One Who Was Dead) के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया.

जितेंद्र जोशी ने फिल्म निर्माता निखिल महाजन की मराठी फिल्म 'गोदावरी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार पर कब्जा जमाया. जोशी को मराठी फिल्मों से इतर फिल्म 'सेक्रेड गेम्स' में कांस्टेबल का शानदार किरदार निभाने के लिए भी पहचाना जाता है. समारोह के दौरान निखिल महाजन को स्पेशल जूरी पुरस्कार से नवाजा गया.

जीवन और मृत्यु की दार्शनिक खोज करती इस फिल्म का नाम महाराष्ट्र के नासिक से देश के दक्षिणी राज्यों में बहने वाली 'गोदावरी' नदी से प्रेरित है. फिल्म 'सेक्रेड गेम्स' के अभिनेता जितेंद्र जोशी ने निशिकांत देशमुख नाम के एक क्रोधी व्यक्ति का किरदार निभाया है. फिल्म में मुख्य किरदार और उसके परिवार की कहानी को दर्शाया गया है जो दो करीबी रिश्तेदारों की मौत का सामना करने की कोशिश करता है.

महाजन ने कहा था कि यह फिल्म उनके करीबी दोस्त और मार्गदर्शक रहे निशिकांत कामत को श्रद्धांजलि देने का तरीका है. कामत का पिछले साल 50 साल की उम्र में निधन हो गया था.

वहीं, फिल्म 'शेर्लोट' के लिए एंजेला मोलिना ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपनी झोली में डाला. यह फिल्म एक अभिनेता की यात्रा पर आधारित है.

महाजन और ब्राजील की अभिनेत्री रेनेटा को संयुक्त रूप से 'स्पेशल जूरी' पुरस्कार से नवाजा गया.

(पीटीआई-भाषा)