नई दिल्ली : मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg founder CEO Meta) ने मंगलवार को व्हाट्सएप में तीन प्रमुख प्राइवेसी फीचर्स (WhatsApp 3 new privacy feature) की घोषणा की, जो यूजर्स को अपनी बातचीत पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं और मैसेज भेजते समय सुरक्षा की अतिरिक्त परतें प्रदान करते हैं. नए व्हाट्सएप प्राइवेसी फीचर (WhatsApp privacy feature) व्हाट्सएप यूजर्स को सभी को सूचित किए बिना ग्रुप चैट से बाहर निकलने की अनुमति (Exit group chats without notifying everyone) देते हैं. यह नियंत्रित करते हैं कि आपके ऑनलाइन होने (WhatsApp online feature) पर कौन देख सकता है और मैसेजिस को एक बार देखने पर स्क्रीनशॉट को (WhatsApp screenshots) रोक सकता है.

जुकरबर्ग ने कहा, "हम आपके मैसेजिस की सुरक्षा के लिए नए तरीके बनाते रहेंगे और उन्हें आमने-सामने की बातचीत की तरह निजी और सुरक्षित रखेंगे." व्हाट्सएप यूजर्स (WhatsApp users) अब बिना किसी को सूचित किए किसी ग्रुप से निजी तौर पर बाहर (Exit group chats) निकल सकेंगे. सोशल नेटवर्क ने कहा, "अब, एग्जिट करने पर पूरे ग्रुप को सूचित करने के बजाय, केवल एडमिन को सूचित किया जाएगा. यह फीचर (WhatsApp new privacy feature) इस महीने सभी यूजर्स (WhatsApp users) के लिए शुरू हो जाएगा."

वाह क्या बात ! WhatsApp ने भेजे गए मैसेज को लेकर दी 2 खुशखबरी, डिलीट के लिए मिलेगा ज्यादा समय

व्हाट्सएप ने यह चुनने की क्षमता भी पेश की है कि आपके ऑनलाइन होने (when you are online on WhatsApp) पर कौन देख सकता है और कौन नहीं. यह फीचर (WhatsApp new privacy feature) इसी महीने सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर देगा. व्हाट्सएप सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के लिए 'व्यु वन्स' (WhatsApp view once feature) मैसेजिस के लिए स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग (screenshot blocking) को भी सक्षम कर रहा है. इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है और इसे जल्द ही यूजर्स (WhatsApp users) के लिए रोल आउट किया जाएगा.

Smart Rakhi Device : अब डिवाइस वाली स्मार्ट राखी बनेगी भाइयों की सुरक्षा का कवच

व्हाट्सएप में प्रोडक्ट प्रमुख अमी वोरा (Ami Vora, Head of Product at WhatsApp) ने कहा, "वर्षो से, हमने उनकी बातचीत को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए सुरक्षा की इंटरलॉकिंग परतें जोड़ी हैं और नए फीचर्स एक तरीका है, जिससे हम मैसेजिस को निजी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हैं."वोरा ने कहा, "इन नए फीचर्स के बारे में प्रचार करने के लिए, हम यूके और भारत से शुरू होने वाले एक वैश्विक अभियान को भी शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके कि हम व्हाट्सएप पर उनकी निजी बातचीत (WhatsApp safe private conversation feature) को सुरक्षित रखने के लिए कैसे काम करते हैं." --आईएएनएस

WhatsApp Feature : गलत संदेशों से बचने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को नए अपडेट में ये सुविधा मिलेगी