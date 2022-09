नई दिल्ली : मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग (Meta CEO Mark Zuckerberg) ने सोमवार को घोषणा की है कि व्हाट्सएप कॉल लिंक (WhatsApp Call links) को रिलीज कर रहा है ताकि केवल एक टैप में कॉल शुरू करना और उसमें शामिल होना आसान हो सके. Mark Zuckerberg ने पोस्ट किया,"हमने व्हाट्सएप पर 32 लोगों (WhatsApp video calls up to 32 people on WhatsApp) तक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड ग्रुप वीडियो कॉल (Encrypted group video calls on WhatsApp) का परीक्षण भी शुरू कर दिया है."व्हाट्सएप पर ग्रुप कॉलिंग (WhatsApp Group calling) अब तक आठ प्रतिभागियों को एक-दूसरे के साथ वीडियो कॉल करने की अनुमति देता है. WhatsApp group video calls .

उपयोगकर्ता कॉल टैब के भीतर 'Call Link' विकल्प पर टैप कर सकते हैं और ऑडियो या वीडियो कॉल के लिए एक लिंक बना सकते हैं और इसे परिवार और दोस्तों के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं. लोगों को कॉल लिंक का उपयोग करने के लिए ऐप के लेटेस्ट वर्जन (WhatsApp latest version) की आवश्यकता होगी क्योंकि इस सप्ताह रिलीज शुरू हो रहा है. अप्रैल में रिपोर्ट सामने आई थी कि WhatsApp Group calling को बेहतर बनाने के लिए, मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप (Messaging platform WhatsApp) जल्द ही ग्रुप वॉयस कॉल में 32 प्रतिभागियों को सपोर्ट करेगा.

Whatsapp new update में सोशल ऑडियो लेआउट, स्पीकर हाइलाइट और वेवफॉर्म (Social audio layout, speaker highlights and waveforms) के साथ एक नया डिजाइन किया गया इंटरफेस शामिल है. जुलाई में, व्हाट्सएप ने एक नया फीचर (WhatsApp new feature) शुरू किया, जहां उपयोगकर्ता ग्रुप वीडियो या वॉयस कॉल शुरू होने के बाद भी शामिल हो सकते हैं और आप प्रतिभागियों को वीडियो कॉल स्क्रीन में उसी तरह देखते हैं जैसे आप विभिन्न संचार ऐप पर देखते हैं.

व्हाट्सएप ने कहा कि 'जॉइनेबल कॉल्स' (WhatsApp Joinable Calls) शुरू होने पर ग्रुप कॉल का जवाब देने के बोझ को कम करता है और व्हाट्सएप पर Group calling के लिए in-person बातचीत में सहजता और आसानी लाता है. यदि आपके ग्रुप के किसी व्यक्ति के फोन बजने पर कोई कॉल छूट जाता है, तब भी वे जब चाहें तब शामिल हो सकते हैं. जब तक कॉल अभी भी जारी है, तब तक आप Drop-off और फिर से re-join हो सकते हैं. भारत में 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए WhatsApp video call अपने प्रियजनों से जुड़ने और खासकर सोशल डिस्टेंसिंग के समय में जुड़ने का आसान माध्यम है. -- आईएएनएस

