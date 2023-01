नई दिल्ली: भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो (Telecom company Reliance Jio) ने बुधवार को भारत में मोटोरोला के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की (Motorola Tie Up With Reliance Jio) है. दरअसल अब मोटोरोला यूजर्स True 5G का आंनद ले सकेंगे. मोटोरोला 5G स्मार्टफोन उपयोग करने वाले सभी यूजर्स को टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो वेलकम ऑफर के तहत अनलिमिटेड 5जी इंटरनेट देने जा रही है.

इन मोटोरोला स्मार्टफोन में मिलेगा 5G सपोर्ट: दरअसल मोटोरोला के सभी स्मार्टफोन में यूजर्स 5G का फायदा नहीं उठा पाएंगे. क्यों की कुछ ही मॉडल में 5 जी सपोर्ट उपलब्ध है. जिसमें Motorola Edge 30, Motorola Edge 30 Fusion, Motorola G82 5G, Motorola Edge 30 Pro, Motorola Edge20, Motorola G51 5G, Motorola G71 5G स्मार्टफोन शामिल हैं. हालांकि कंपनी ने कुछ पुराने स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किए हैं.

Jio Welcome Offer का मिलेगा लाभ: Jio जल्द वेलकम ऑफर शुरु करने जा रहा है. जिसे यूजर्स फ्री साइन अप कर के सेवाओं का अनुभव ले सकेंगे. मोटोरोला उपकरणों का उपयोग करने वाले सभी जियो उपयोगकर्ता उन क्षेत्रों में जियो वेलकम ऑफर (Jio Welcome Offer In India) के तहत असीमित 5G इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जहां जियो ट्रू 5G है या तेजी से शुरू किया जा रहा है. मोटोरोला कंपनी ने जारी एक रीलीज में कहा कि स्मार्टफोन कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है. जो उपयोगकर्ताओं को अपने व्यापक 5G पोर्टफोलियो में Jio ट्रू 5G का उपयोग करने में सक्षम करेगा. (Smartphone will 5G compatible with software update)

इन शहरों में रिलायंस जियो की 5G सेवा उपलब्ध: jio 5G की सेवाएं (Reliance Jio Availability in Cites) दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, वाराणसी, विजयवाड़ा, भोपाल, पुणे, सिकंदराबाद, इंदौर, मैसूर, नासिक, गुंटूर, तिरुमाला और औरंगाबाद में भी मिल रही है. जहां जियो ट्रू 5 जी नही है वहां तेजी से काम शुरू किया जा रहा है. New Motorola Smartphones . Reliance Jio True 5g .

