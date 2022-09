नई दिल्ली: एपल ने न्यू आईफोन (iPhone 14) लॉन्च कर दिया है. आईफोन 14 सीरीज (Apple iPhone 14 Series) का लॉन्च ईवेंट कैलिफोर्निया स्थित कंपनी के हेडक्वाटर में हुआ और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई. जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आईफोन 14 के 4 वैरिएंट पेश किए हैं.

iPhone 14- 799 डॉलर (लगभग 63000 रुपए)

iPhone 14 Plus - 899 डॉलर (लगभग 71000 रुपए)

iPhone 14 Pro - 999 डॉलर (लगभग 79000 रुपए)

iPhone 14 Max - शुरूआती कीमत 1099 डॉलर (लगभग 87000 रुपए)

एपल की नई वॉच भी लॉन्च

एपल ने इस ईवेंट में iPhone 14 सीरीज के साथ नई Apple Watch Series 8 और Air Pods Pro 2 भी लॉन्च किए हैं.

इस बार नहीं आया मिनी मॉडल

लॉन्चिंग से पहले सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि इस बार लाइनअप में Mini मॉडल को शामिल नहीं किया जाएगा. ये बात सच साबित हुई. इस बार iPhone 14 मिनी नहीं है.

iPhone 14 में जुड़ा नया महमान, लॉन्च हुआ iPhone 14 Plus

Tim Cook ने iPhone 14 सीरीज में iPhone 14 Plus पेश किया, जो बिल्कुल नया मॉडल है, मिनी मॉडल की जगह इस मॉडल को पेश किया गया है. iPhone 14 Plus में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले है और हां, Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus में A15 बायोनिक चिपसेट है. Apple इस बार iPhone 14 सीरीज में 5-कोर GPU ला रहा है.