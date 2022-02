मिल्टन केनेस (यूके) : 2019 में आई ब्लैक होल की पहली प्रत्यक्ष तस्वीर (First Ever Direct Image Of A Black Hole In 2019) आप लोगों को याद ही होगी. वह तस्वीर इसलिए भी खास थी क्योंकि जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण (With Gravity So Strong ) वाले ब्लैक होल की तस्वीर लेना आसान नहीं है. एक बार फिर हबल स्पेस टेलीस्कॉप का उपयोग करने वाली एक अन्य टीम का दावा (Astronomers claim) है कि उन्हें कुछ ऐसा ऐसा मिला है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था. और उनके विचार में यह संभवतः एक ब्लैक होल ही है. दो सदस्यों की इस टीम में एडम मैकमास्टर, खगोल विज्ञान में स्नातकोत्तर अनुसंधान छात्र (पीएचडी), द ओपन यूनिवर्सिटी और एंड्रयू नॉर्टन एस्ट्रोफिजिक्स एजुकेशन के प्रोफेसर शामिल हैं. द ओपन यूनिवर्सिटी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल (Astrophysical Journal) में प्रकाशित हुए एक शोध में यह दावा किया गया है. हालांकि, अभी इस शोध की समीक्षा होनी है.

ऐसे अदृश्य ब्लैक होल (A Black Hole Which Is Completely Invisible) की खोज करने के लिए, वैज्ञानिकों की टीम को कई वर्षों में दो अलग-अलग प्रकार के अवलोकनों को जोड़ना पड़ा. यह प्रभावशाली उपलब्धि पहले खोजे जा चुके स्वतंत्र ब्लैक होल के बारे में जानने का भी एक नया तरीका भी देती है. इस नए शोध के लेखकों ने ब्लैक होल की खोज में दो प्रकार के गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग अवलोकनों को जोड़ा.

यह पता लगाने के लिए कि क्या यह एक ब्लैक होल है या एक फीका तारा जानने के लिए बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता थी. और यहीं से दूसरे प्रकार के गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग अवलोकन काम में आए. लेखकों ने बार-बार हबल के साथ छह साल तक चित्र लिए. यह मापने के लिए कि तारा कितनी दूर तक चला गया. अब वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह संभवतः एक ब्लैक होल है जिसके बारे में अबतक किसी को जानकारी नहीं थी.

खगोलविद ब्लैक होल का अध्ययन करने के इच्छुक हैं क्योंकि वे हमें सितारों के खत्म होने के तरीकों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं. ब्लैक होल के द्रव्यमान को मापकर, यह पता लगाया जा सकता है कि सितारों के अंतिम क्षणों में क्या चल रहा होता है. कैसे उनके कोर ढह रहे होते हैं और उनकी बाहरी परतें उखड़ रही होती हैं.

(पीटीआईः द कन्वरसेशन)