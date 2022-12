नई दिल्ली : एलन मस्क ने शुक्रवार को कहा कि उनके तहत आने वाले नए ट्विटर का उद्देश्य माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स जितना समय बिताएगा, उसको आनंद प्राप्त होगा. यूर्जस ट्विटर पर बिताए गए समय के लिए कोई अफसोस भी नहीं करेगा. वर्तमान में ट्विटर को फास्ट बनाने में व्यस्त एलन मस्क ने कंपनी को दिवालिया होने से बचा लिया है और अब वह लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. Twitter CEO Elon Musk ने पोस्ट करते हुए लिखा कि नए ट्विटर पर यूजर्स को समय बिताने के लिए अफसोस नहीं करना पड़े, इस तरह की कोशिश की जा रही है. twitter outages . backend changes to make twitter faster . twitter down .

अमेरिका में Massachusetts Institute of Technology (MIT) के शोध वैज्ञानिक Lex Friedman ने रिप्लाई किया कि यह सामान्य रूप से जीवन के लिए एक अच्छा लक्ष्य है, बिना किसी अफसोस के यूजर्स अधिकतम समय बिता सकता है. हालांकि, एलन मस्क का मतलब सभी को समझ नहीं आया है. एक यूजर्स ने टिप्पणी की है कि मेरा IQ इसके लिए बहुत कम है. दूसरे ने रिप्लाई किया कि ट्विटर पर रहते हुए प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करें. समय बिताने से आपकी समझदारी की क्षमता बढ़ेगी. यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान है. एक और यूजर्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वह ( Elon Musk tweet ) आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्द ही ट्विटर के आदी हो जाएंगे.

Twitter CEO Elon ने गुरुवार को कहा कि कंपनी ने ट्विटर को तेज बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैकएंड बदलाव किए हैं, क्योंकि भारत समेत दुनिया भर में इसे आउटेज (Twitter outages ) का सामना करना पड़ा है. मस्क के अनुसार ट्विटर अभी दिवालिया होने वाला नहीं है, अभी बहुत काम करना है. इससे पहले एलन मस्क ने ट्विटर को बचाने के लिए अपने विमुद्रीकरण ड्राइव में Blue Tick subscriptions ( ब्लू सब्सक्रिप्शन सेवा ) शुरू किया था, जिसकी कीमत वेब पर प्रति माह (8 dollar per month ) 8 डॉलर या iOS App Store के माध्यम से प्रति माह 11 dollar है. मस्क ने लोगों को मूल रूप से 54.20 dollar per share पर invest in Twitter करने की पेशकश करने में रुचि दिखाई है.आईएएनएस

