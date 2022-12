नई दिल्ली : अरबपति कारोबारी एलन मस्क ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सेवा की कीमत वेरिफिकेशन के साथ आईफोन यूजर्स (iPhone Twitter Blue subscription) के लिए 8 डॉलर से बढ़ाकर 11 डॉलर करने जा रहे हैं, 30 फीसदी कटौती को ध्यान में रखते हुए कि एप्पल अपने App Store iOS से राजस्व लेता है. The Information की एक रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने कुछ कर्मचारियों को सूचित किया है कि वह अपनी Twitter Blue subscription service के मूल्य में बदलाव करने की योजना बना रहा है. New twitter blue subscription service price for iphone 11 dollar .

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के अधिकारी वेब पर ट्विटर के लिए ब्लू सर्विस के लिए 7 डॉलर और आईफोन पर आईओएस ऐप के जरिए 11 डॉलर चार्ज करने पर विचार कर रहे हैं. Twitter CEO Elon Musk ने पिछले महीने Verification के साथ Blue subscription plan लॉन्च किया था, लेकिन बाद में भारी विवाद के बाद इसे स्थगित कर दिया क्योंकि प्लेटफॉर्म पर कई नकली खाते सामने आए जो ब्रांडों और मशहूर हस्तियों का प्रतिरूपण थे.

Elon Musk Twitter CEO ने कहा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 29 नवंबर से वेरिफिकेशन के साथ अपनी 8 डॉलर ब्लू सब्सक्रिप्शन सेवा को फिर से इस बार और अधिक 'रॉक सॉलिड' लॉन्च करेगा, लेकिन ऐप स्टोर की खरीदारी में एप्पल की 30 प्रतिशत कटौती से बचने के लिए इसे भी टाल दिया. Elon Musk ने ऐप स्टोर कटौती की आलोचना की, इसे 'इंटरनेट पर छिपा हुआ 30 प्रतिशत कर' कहा.

एप्पल ने ट्विटर पर विज्ञापन देना बंद कर दिया : अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने कहा, "एप्पल ने ज्यादातर ट्विटर पर विज्ञापन देना बंद कर दिया है. क्या वे अमेरिका में मुक्त भाषण से नफरत करते हैं?" उन्होंने पोस्ट किया, "एप्पल ने भी अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को वापस लेने की धमकी दी है, लेकिन हमें नहीं बताया कि ऐसा क्यों किया जाएगा." इस महीने की शुरुआत में, मस्क ने कहा था कि तकनीकी दिग्गज एप्पल ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर 'पूरी तरह से फिर से शुरू' किया है.

एप्पल के सीईओ टिम कुक (Apple CEO Tim Cook) के साथ अपनी बैठक के बाद, मस्क ने कहा कि उन्होंने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर संभवत: ऐप स्टोर से हटाए जाने पर 'गलतफहमियों' को हल कर लिया है. Twitter CEO ने कहा, "अच्छी बातचीत. अन्य बातों के अलावा, हमने ट्विटर के बारे में गलतफहमी को दूर किया कि संभावित रूप से ऐप स्टोर से हटाया जा रहा है. Apple CEO Tim Cook स्पष्ट थे कि एप्पल ने ऐसा करने पर कभी विचार नहीं किया."--आईएएनएस

