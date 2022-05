वाशिंगटन: अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैक्कॉनेल (Republican Party Leader Mitch McConnell in the US Senate) सहित अन्य सीनेटरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को एक अघोषित यात्रा के तहत कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelensky) से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के प्रति अमेरिका की एकजुटता व्यक्त की. मैक्कॉनेल ने प्रतिनिधिमंडल के यूक्रेन से रवाना होने के बाद जारी एक बयान में कहा, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के समक्ष दोहराया कि अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है. यूक्रेन के इस युद्ध को जीतने तक अमेरिका का समर्थन बरकरार रहेगा.

जेलेंस्की के टेलीग्राम अकाउंट पर साझा एक वीडियो में मैक्कॉनेल, सुजैन कॉलिंस, जॉन ब्रासो और जॉन कॉर्निन राजधानी कीव में उनसे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में इस यात्रा को 'अमेरिकी कांग्रेस और अवाम की ओर से यूक्रेन के लिए द्विदलीय समर्थन का मजबूत संकेत' बताया. बाद में रात को दिए वीडियो संबोधन में जेलेंस्की ने कहा, मेरा मानना है कि अमेरिकी सांसदों की इस यात्रा से अमेरिकी अवाम और यूक्रेन के बीच मजबूत संबंध प्रदर्शित होते हैं. हमने रक्षा और वित्त समेत अन्य क्षेत्रों में यूक्रेन के लिए मजबूत सहयोग के साथ ही रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को और कठोर बनाने पर चर्चा की.

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब सीनेट यू्क्रेन के लिए करीब 40 अरब डॉलर के पैकेज को मंजूरी देने पर काम कर रही है. यह पिछले कई हफ्तों में यूक्रेन में अमेरिकी कांग्रेस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की दूसरी यात्रा है. इससे पहले, सदन की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी डेमोक्रेट सांसदों के एक समूह के साथ एक मई को यूक्रेन पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से वादा किया था अमेरिका युद्ध खत्म होने तक उसके साथ खड़ा रहेगा.

वहीं, प्रथम महिला जिल बाइडन ने मातृ दिवस पर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का से मुलाकात करने के लिए बीते सप्ताहांत पश्चिमी यूक्रेन की यात्रा की थी.

पीटीआई-भाषा