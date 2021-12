न्यूयॉर्क : अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण (corona pandemic in america) के एक दिन में 21,000 से अधिक मामले सामने आए, (New York State Reports Highest Number Of Daily Covid Cases) जो देश में अब तक के सर्वाधिक दैनिक मामले हैं.

संक्रमण के करीब आधे मामले न्यूयॉर्क सिटी (new york city) में सामने आए, जहां जांच केंद्रों के बाहर कतारें लंबी हो रही हैं और क्रिसमस पर समारोह का आयोजन करने वाले कई आयोजक अपने सदस्यों के संक्रमित होने के कारण कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं.

न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन साइंस इन पॉप्यूलेशन हेल्थ के कार्यकारी निदेशक डॉ. डेनिस नाश ने कहा कि संक्रमण में तेज वृद्धि अत्यधिक चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन ओमीक्रोन स्वरूप का संक्रमण बहुत तेजी से फैलने के कारण ऐसा होना ही था.

नाश ने कहा, हम डेल्टा के कारण सर्दियों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने की समस्या से जूझ रहे हैं और यह अपने आप में चिंता की बात है.

उन्होंने कहा, इसके बाद अब नया ओमीक्रोन स्वरूप आ गया, (Now the new Omicron form has arrived) जो संक्रमण के दृष्टिकोण से अधिक संक्रामक है.’’उन्होंने कहा कि मौजूदा टीके नए स्वरूप को रोकने में असमर्थ हो सकते हैं.

राज्य में सामने आए संक्रमण के मामलों में से शहर में करीब 10,300 मामले सामने आए. न्यूयॉर्क राज्य में बृहस्पतिवार को समाप्त हुए सात दिनों की अवधि में प्रतिदिन औसतन 13,257 लोग संक्रमित पाए गए. यह पिछले दो सप्ताह की तुलना में 71 प्रतिशत अधिक है.

इससे पहले, राज्य में सर्वाधिक दैनिक मामले 14 जनवरी, 2021 को सामले आए थे, जब करीब 20,000 लोग संक्रमित पाए गए थे.