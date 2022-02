वाशिंगटन : अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू (Indian Ambassador to the US Taranjit Singh Sandhu) ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ दुनिया भर के लोगों के टीकाकरण के लिए भारत और अमेरिका की स्वास्थ्य क्षेत्र में साझेदारी अहम है (US partnership important for global vaccination against Covid). उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक टीकाकरण प्राथमिकता की नीति होनी चाहिए. संधू ने मंगलवार को कहा कि टीकाकरण का वैश्विक मानचित्र कम विकसित देशों में असमानता की कहानी कहता है, जिनमें अफ्रीका के देश शामिल हैं जहां पर 10 प्रतिशत या इससे भी कम आबादी का टीकाकरण हुआ है.



संधू ने यह बात सभी के लिए टीका विषय पर आयोजित एक डिजिटल गोलमेज बैठक में कही, जिसमें बिल गेट्स भी शामिल हुए. इस दौरान कैसे सभी को सुरक्षित, सस्ते और विश्वसनीय टीके मुहैया कराए जाएं इस मुद्दे पर चर्चा हुई. इस सम्मेलन में ‘बिल ऐंड मिलिंडा फाउंडेशन’ के सह अध्यक्ष के अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉ.सौम्या स्वामीनाथन, ह्यूस्टन स्थित बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर पीटर जे हॉट्ज आदि ने भी शिरकत की.

स्वामीनाथन ने कहा, इस वैश्विक महमारी के दौरान अनुसंधान एवं विकास तथा सभी संक्रामक बीमारियों के लिए टीके के विकास के संबंध में काफी कुछ सीखा गया है. संधू ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग एवं साझेदारी तीन कारणों से अहम है. पहला टीका सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों का दीर्घकालिक सहयोग रहा है, दूसरा दोनों देशों का तालमेल मजबूत रहा है और तीसरा भारत तथा अमेरिका के बीच अद्वितीय तालमेल है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है.