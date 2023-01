Joshimath Sinking: तबाही की दरारों से दहशत में जोशीमठ, डरा रही ये तस्वीरें Published on: 15 hours ago |

Updated on: 15 hours ago

उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव विकराल रूप लेता जा रहा है. Landslide in Joshimath घरों और सड़कों में पड़ रही बड़ी बड़ी दरारें लोगों को डरा रही हैं. अभी तक क्षेत्र से किसी हादसे की खबर नहीं थी, लेकिन इसी बीच शुक्रवार को एक मंदिर के धराशायी होने की खबर से लोगों में दहशत बन गई है. उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड के बाद घरों में आ रही दरारों से लोग काफी दहशत में Landslide in Joshimath Uttarakhand see pictures हैं.