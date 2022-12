बिलासपुर : सकरी थाना क्षेत्र में रहकर डेयरी में काम करने वाले बुजुर्ग की मौत हो गई. परिजनों ने मारपीट से मौत होने का आरोप लगाया है.इस पूरे मामले में डेयरी संचालक पर मारपीट करने से मौत हो जाने के आरोप लगे हैं.क्योंकि डेयरी संचालक ने पतिराम को अपने साथ जबरन गाड़ी में बिठाकर बिलासपुर लाया था.वहीं परिजनों अस्पताल में भर्ती होने के बाद सूचना दी गई.वहीं सकरी पुलिस मामले की जांच में जुटी है. Accused of murder on death of elderly in Sakri

क्या है पुलिस का बयान : सकरी थाना प्रभारी सागर पाठक Sakri police station incharge sager pathak ने बताया कि '' चक्राकुंड निवासी पतिराम यादव दीनदयाल कॉलोनी के पास कमलेश कश्यप की डेयरी में काम करता था. तबीयत खराब होने पर उसने डेयरी संचालक से रूपये उधार लिए थे. ज्यादा तबीयत खराब होने पर वह अपने गांव चला गया इस पर डेयरी संचालक और उसके दोस्त उनके गांव गए.आरोप है कि उधार की रकम की मांग करते हुए डेयरी संचालक ने मारपीट की और जबरन गाड़ी में बैठाकर डेयरी ले आया. इस मारपीट के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई.''

ये भी पढ़ें- बिलासपुर में हिस्ट्रीशीटर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

डेयरी संचालक ने अस्पताल में कराया भर्ती : पतिराम की हालात को देखते हुए आनन-फानन में पतिराम को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल ले जाया गया.वहीं तबीयत खराब होने की सूचना डेयरी संचालक ने परिवार वालों को दी. जहां डॉक्टर ने प्ररिक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है और पीएम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का पता चलेगा.'' Bilaspur crime news