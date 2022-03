रायपुर: सूर्य देव हमारे देश में पूजे(Surya Dev Puja) जाते हैं. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सप्ताह में एक दिन कम से कम हर किसी को सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए. यदि कोई हफ्ते में कोई दिन नहीं चुन सकता तो कम से कम रविवार को सूर्य को जल देना काफी लाभकारी माना गया है. क्योंकि रविवार को सूर्य का दिन माना गया है (Worship lord Sun on Sunday).इसलिए इस दिन सूर्य की पूजा करने पर पूरे सप्ताह का फल प्राप्त होता है. सूर्य की पूजा करने पर बुद्धि, विवेक, बल और वैभव की प्राप्ति होती है.सूर्य देव आपकी नौकरी या बिजनेस में प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं.

ऐसे करें सूर्यदेव को प्रसन्न (How to please Surya dev) :-

1.सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप रोजाना गाय को एक रोटी खिला सकते हैं. रोज गाय को रोटी नहीं खिला पाने पर परेशान ना हो. रविवार के दिन गाय को रोटी जरूर दें.ताकि आपको पुण्य मिलें.

2. सूर्यदेव को लाल रंग से काफी लगाव है.इसलिए यदि आप सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे हैं तो जल में चुटकी भर लाल कुमकुम डालें.यहीं नहीं पूजन के लिए लाल फूल का उपयोग करना लाभकारी माना गया है.

3. मान्यता है कि रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने मात्र से आपके जीवन में प्रसन्नता आने लगेगी.यही सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए चीटियों को शक्कर खिलाना भी लाभकारी माना गया है.

4. गरीबों और बेसहारा की मदद करने से भी सूर्य देव अपनी कृपा आप पर बरसा सकते हैं.क्योंकि आपकी राशि में सूर्य जहां भी विराजमान होंगे वो ग्रहों का फेर बदल देंगे.

हिंदू धर्म में सूर्यदेव के 108 नाम और उनका महत्व

गलती से भी रविवार के दिन नहीं करना चाहिए ये काम ( Even by mistake, this work should not be done on Sunday)

1. रविवार को खाने में तेल और नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. क्योंकि सूर्य इससे राशि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं.

2. मान्यता है कि रविवार के दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए.

3. रविवार के दिन तांबे से बनीं चीजें खरीदना या दुकान ले जाकर बेचने से सूर्य देव रुष्ठ हो जाते हैं.