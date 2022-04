रायपुर : 7 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया (world health day जाता है. विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है. विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल में 7 अप्रैल को स्वास्थ्य शिविर लगाया जा (Health camp organized in district hospital of Raipur) रहा है. इस शिविर में शासकीय चिकित्सकों के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विशेषज्ञ डॉक्टर भी सहयोग करेंगे. शिविर में हार्ट , किडनी , ईएनटी , फिजियोथैरेपिस्ट , साइकोलॉजी से जुड़े डॉक्टर मौजूद रहेंगे. अगर इस शिविर में आने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा हुई तो शिविर को आगे भी बढ़ाया जाएगा.





कोरोना से लाइफ स्टाइल में बदलाव : पिछले 2 साल से कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचाई है. कोरोना में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिन्हें सही समय पर इलाज ना मिलने से जान गवानी पड़ी है. वहीं कोरोना ने हमारे जीवन में परिवर्तन भी लाया (Corona also brought change in our life) है. अब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं. लोग अब हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जा रहे हैं . वहीं अगर उन्हें थोड़ी भी खांसी , सर्दी या बुखार होता है तो वो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेते हैं. कोरोना संक्रमण ने लोगों के इम्यूनिटी पर भी खासा असर डाला है. टीबी के मरीजों में यह खतरनाक साबित भी हुआ है.