रायपुर : सिलतरा स्थित वंदना ग्लोबल लिमिटेड (Siltara based Vandana Global Limited Raipur) में एक मजदूर की कन्वेयर बेल्ट में फंसने से मौत हो गयी (Worker dies in Vandana Global Limited raipur) हैं . मृतक सूरज साहू वंदना ग्लोबल लिमिटेड में लेबर का काम करता था. कन्वेयर बेल्ट एरिया में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम ना होने और सुरक्षा जाली ना होने के कारण सूरज साहू काम करते हुए कन्वेयर बेल्ट में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गयी.औद्योगिक क्षेत्र में यह प्लांट प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही का कोई पहला मामला नहीं हैं. मजदूरों की सुरक्षा के लिए प्लांट प्रबंधन ने कोई पुख़्ता इंतजाम नहीं किए हैं.जिससे इस तरह के हादसे हो रहे(accident at Vandana Global Limited located in Siltara) हैं.

ठेकेदार बरत रहा काम में लापरवाही : मजदूरों का कहना है कि '' जिस लेबर की मौत हुई है वो ठेकेदार अजय मिश्रा के अंडर काम करता था. 4 दिन पहले धनकुन प्लांट में इसी ठेकेदार के एक लेबर की मौत हुई थी. बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों को काम करने के लिए बाध्य करना इस ठेकेदार के लिए आम बात है. ऐसी ही उदासीनता वंदना ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंधन की भी है.''

पहले भी हुई है दुर्घटना : बताया जाता है कि मजदूरों के कई बार आग्रह करने के बाद भी प्रबंधन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं करता.सुरक्षा उपकरणों की मांग करने पर काम से निकालने की धमकी दी जाती थी. सूरज साहू की मृत्यु पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. जिसमें प्लांट प्रबंधक और ठेकदार अजय मिश्रा मुख्य आरोपी हैं. इस हादसे के बाद क्षेत्र में भारी रोष (Anger among workers after the accident at Vandana Global Limited) हैं . दोषी प्लांट प्रबंधन और ठेकेदार के ऊपर कठोर कार्यवाही की मांग क्षेत्र की जनता कर रही है.

आंदोलन की दी गई चेतावनी : समाजसेवी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री भावेश बघेल ने बताया कि ''घटना की जानकारी उन्हें मिली हैं और जनता की मंशा के अनुरूप शीघ्र ही बड़ा आंदोलन प्लांट प्रबंधन और दोषी ठेकेदार के ख़िलाफ किया जाएगा ताकि मृतक को उचित मुआवजा और दोषियों को दंड मिल सके.