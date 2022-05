कोरबा : जिले की 50 वर्षीय महिला 20 सालों से सांस फूलने के साथ-साथ पेट में बार-बार पानी भरने की शिकायत से परेशान थी. जिससे महिला का दिल काफी कमजोर हो गया था. महिला के दिल के तीनों वाल्व खराब हो गए थे. इसके बाद महिला इलाज के लिए रायपुर आई. जहां महिला को मेकाहारा के डॉक्टरों ने नई जिंदगी(wonders of the doctors of Raipur Mekahara ) दी. रायपुर के मेकाहारा एसीआई के हार्ट एवं वस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉक्टर कृष्ण कांत साहू ने महिला का सफल ऑपरेशन करते हुए महिला की जान बचाई है.

ओपीडी के दौरान सामने आई समस्या : डॉक्टर कृष्ण कांत साहू ने बताया कि ''कोरबा की रहने वाली 50 वर्षीय महिला ओपीडी में आई थी. जब महिला ओपीडी में आई तो उस समय उनके पेट में बहुत ही ज्यादा पानी भरा हुआ (Water used to fill the stomach of the woman of Korba)था. जिस कारण उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी. लंबे समय से पेट में पानी भरा होने की वजह से महिला के हाथ पैरों में भी बहुत ज्यादा सूजन थी.''

ऑपरेशन के लिए मनाया : डॉक्टर ने उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की सलाह दी. लेकिन महिला ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी. लंबे समय तक पानी पेट मे जमा होने की वजह से महिला का हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था जांच करवाने पर पता चला कि महिला के तीनों वाल्व खराब हो गए हैं.'' डॉक्टर की सलाह पर जैसे-तैसे महिला ऑपरेशन के लिए तैयार हुई जिसके बाद तत्काल डॉक्टर कृष्ण कांत साहू के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और महिला का ऑपरेशन किया गया.

पेसमेकर से सामान्य की हृदय गति: महिला का ऑपरेशन काफी चैलेंजिंग था. लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी महिला की धड़कन काफी धीमी थी. जिसके लिए पेसमेकर महिला के हृदय में लगाया गया. 7 दिन तक महिला के हृदय में पेसमेकर लगाने के बाद जब हृदय गति सामान्य हुई तो उसे निकाला गया. पेसमेकर निकालने के बाद महिला को 14 दिन तक निगरानी में रखा गया. आखिर में महिला के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है.