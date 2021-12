विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Winter Session Of Chhattisgarh Assembly 2021) आज से शुरू हो रहा है. जो 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा. पांच दिनों के इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए कुल 755 सवाल लगाए गए हैं. इनमें कुल तारांकित 382 और कुल अतारांकित 373 सवाल लगाए गए हैं. ऐसे में हंगामे की पूरी संभावना (winter session of assembly can be uproar) है. सत्र में वित्तीय कार्य के साथ-साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किये जाएंगे.