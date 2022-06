रायपुर : हर दिन का किसी न किसी भगवान और ग्रह से संबंध अवश्य होता है. इन दिनों में जो कार्य किया जाता है, उसका शुभ-अशुभ प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है. किस दिन कौन सा सामान खरीदना शुभ होता है और कौन से दिन अशुभ माना जाता है. इन बातों का ध्यान रखकर खरीदी की जाए तो शुभ फलों के साथ धन की लक्ष्मी की प्राप्ति होती (Friday devotional story) है.



रविवार : रविवार के दिन लाल वस्तुएं, गेहूं, पर्स, दवाईयां, कैंची, आंखों या अग्नि से संबंधित सामान खरीदना शुभ होता है. इसके अतिरिक्त लोहे का सामान, फर्नीचर, हार्डवेयर, गार्डनिंग का सामान, व्हीकल ऐसेसरीज या गाड़ियों से संबंधित सामान खरीदना अशुभ होता (chattishgarh devotional news) है.

सोमवार : इस दिन चावल, बर्तन, दवाईयां, दूध से निर्मित मिठाईयां एवं डेयरी प्रोडक्ट और एक्वेरियम खरीदें. कॉपी-किताबें, अनाज, कला में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे संगीत या खेल का सामान, फोर व्हीलर और मोबाइल या कंप्यूटर की खरीद न करें.

मंगलवार : मंगलवार को प्रापर्टी, किचन का सामान, लाल रंग की वस्तुएं या लाल अनाज, किसी भी प्रकार के शस्त्र और ज्वलनशील वस्तुएं खरीदें. पर्स, तिजोरी, सजावट का सामान, जूते, लोहे का सामान, फर्नीचर और मोबाइल न खरीदें.

बुधवार : बुधवार वाले दिन स्टेशनरी, कला में काम आने वाली वस्तुएं जैसे संगीत, खेल का सामान, गाड़ी, घर की सजावट से संबंधित सामान की खरीद करें. बर्तन, चावल, दवाईयां, ज्वलनशील वस्तुएं जैसे गैस-लकड़ी, एक्वेरियम की खरीद करना अशुभ होता है.

बृहस्पतिवार : इस दिन किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एवं पूजा-पाठ का सामान, प्रॉपर्टी, फर्नीचर और वस्त्र खरीदने शुभ होते हैं. इसके अतिरिक्त आंखों से संबंधित सामान चश्मा, धारदार वस्तुएं, बर्तन, जल से संबंधित शो-पीस खरीदना अशुभ होता है.

शुक्रवार : शुक्रवार के दिन तिजोरी, पर्स, वस्त्र, घर-दुकान के सजावट का सामान, बेल्ट, जूते और सौंदर्य संबंधी साम्रगी खरीदनी शुभ मानी जाती है. इसके अतिरिक्त प्रापर्टी, रसोईघर एवं इलेक्ट्रॉनिक का सामान, किसी भी प्रकार का वाहन, पूजा-पाठ का सामान खरीदना अशुभ माना जाता (what to buy on friday ) है.

शनिवार : इस दिन मशीनें, औजार, फर्नीचर, हार्डवेयर, गार्डनिंग का सामान, वाहन ऐसेसरिज और कॉलिन-पर्दे खरीदें. लेकिन इस दिन अनाज, मसाले, पर्स, अलमारी, धारदार वस्तुएं, लोहा, तेल, प्रॉपर्टी, रसोई संबंधी वस्तुएं और लाल रंग की चीजें न (what not to buy on saturday)खरीदें.