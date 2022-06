रायपुर : भवन बनाते समय सर्वप्रथम उस क्षेत्र विशेष में नींव की खुदाई करते समय एक छोटा कलश और चांदी का सर्प डाला जाता है. इसके पीछे पौराणिक कारण है कि इससे नींव मजबूत होती है और नागलोक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का बहुत आशीर्वाद मिलता है. मकान की नींव खोदने के पूर्व कलश में हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प से पूजा की जाती है. इसके साथ ही दूध, दही, घी, पुष्प, सिक्का और छोटा सा चांदी का नाग डालकर कलश को पूर्ण किया जाता है. इसके उपरांत मंत्रों के माध्यम से शेषनाग देवी, लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आह्वान किया जाता है. इसके उपरांत कलश को नियमपूर्वक स्थापित किया जाता (What to put in the foundation during building construction ) है.



भवन निर्माण के दौरान नींव में क्या रखें ?

क्यों की जाती है पूजा : ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि ''ऐसी मान्यता है कि इस कर्मकांड के उपरांत आस्थामय होकर विधि विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी और शेषनाग स्वयं मकान की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं. धरती के नीचे पाताल लोक की कल्पना की गई है. पुराणों में पाताल लोक के स्वामी शेषनाग माने गए हैं. ऐसे में पाताल लोक में प्रवेश करने के लिए वहां के राजा श्री शेषनाग को प्रसन्न करके आज्ञा लेने के क्रम के बाद आह्वान कर इस पूजा के माध्यम से उन्हें प्रसन्न किया जाता है.''



क्यों होती है नाग की पूजा : पौराणिक मान्यता है कि संपूर्ण पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी (Why is Nag worshiped) है. मकान की नींव में सर्प की पूजा सांकेतिक अर्थ यह है कि जिस तरह शेषनाग भगवान ने अपने फन को आधार बनाकर संपूर्ण पृथ्वी को थामा हुआ है. उसी प्रकार वह भी मकान की रक्षा करेंगे. कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है. शेषनाग भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं. क्षीरसागर में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं. उनके चरणों में देवी लक्ष्मी स्थापित होती है. इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी और पाताल लोक के स्वामी श्री शेषनाग का समर्थन आशीष और अनुग्रह भवन स्वामी को सहज ही मिल जाता है.



कैसे होनी चाहिए पूजा : स्थल वास्तु अनुरूप होकर इस भवन में रहने वाले लोगों को सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य यश और कीर्ति सहज ही दिलाते रहते हैं. इन कल्याणकारी कार्यों के फल स्वरुप ही भवन बनाते समय नींव की पूजा करते समय शेषनाग कलश सुपारी आदि पदार्थों को नींव के अंदर पूजा पाठ करके गाड़ा जाता है. वास्तु शास्त्र में नींव पूजन का बहुत विशेष महत्व माना गया (how should worship) है. इस कार्य को विद्वान आचार्य से उचित मुहूर्त पर सभी तरह की परंपराओं का निर्वहन करके करना चाहिए. भूमि पूजन अथवा नींव पूजन किसी भी भवन का सबसे पहला चरण माना गया है. यह चरण पूरी तरह से शुद्ध पवित्र और सकारात्मक माहौल में करना चाहिए.







लक्ष्मी का कैसे होता है वास : इस यह ध्यान रखना चाहिए (How does Lakshmi live) कि इस दिन तनाव दबाव और व्यर्थ के नकारात्मक विचारों से व्यक्ति दूर रहे. घर के सभी सदस्य भूमि पूजन के कार्यक्रम में नहा धोकर शुभ मुहूर्त में उपस्थित हो जावे. विद्वान आचार्य को सम्मान पूर्वक दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए .इस कार्य को करते समय शंख की ध्वनि का विशेष महत्व माना गया है. शंख का अनुनाद वास्तु के प्रभावों को चमत्कारी परिणाम देता है. इस दिन गड्ढा खोदकर गौ माता की भी परिक्रमा लगवाई जाती है. क्षेत्र विशेष को गंगाजल गो अर्क और शुद्ध जल के माध्यम से भली-भांति स्वच्छ और निर्मल रखना चाहिए. जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भवन निर्माता को मिलते रहे. मकान बनाते समय अनेक बार मकान में गंदगी का वास हो जाता है. समय-समय पर इसको साफ करते रहना चाहिए. जिससे धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी माता ऐसे भवन पर स्थाई रूप से प्रसन्नता के साथ निवास कर सके.