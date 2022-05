रायपुर : मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. हनुमान जी को संकटमोचन भी कहा जाता है और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी संकटों के मुक्ति मिलती (Tuesday is dedicated to Hanuman ji) है. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए.

मंगलवार को कुछ चीजें लाती हैं घर में दरिद्रता : ज्योतिषशास्त्र में मंगलवार के दिन कुछ चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है. माना जाता है कि मंगलवार के दिन इन चीजों को खरीदने से धन हानि होती है और घर में दरिद्रता आती है. आज हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन कौन सी चीज है नहीं खरीदनी चाहिए.

काले रंग के कपड़े : ज्योतिषशास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और ना ही पहनने चाहिए. मंगलवार के दिन लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है.ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनने से मंगल दोष कम होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है. इसके साथ ही मंगलवार के दिन लोहा खरीदना भी अशुभ माना जाता (Do not buy black clothes and glasses on Tuesday ) है.

कांच का सामान : मंगलवार के दिन कांच के बर्तन या सामान खरीदने से बचना चाहिए. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार मंगलवार को कांच का कोई भी सामान खरीदने से धन की हानि होती है. इस दिन किसी को कांच का कोई सामान गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए, इससे व्यर्थ में धन खर्च होने लगता है.

भूमि : ज्योतिषशास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन भूमि नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही भूमि पूजन करना चाहिए. माना जाता है कि मंगलवार को भूमि खरीदने से या भूमि पूजन करने से घर में बीमारियाँ और दरिद्रता आती है. ऐसा करने से घर का मुखिया और अन्य सदस्य बीमार हो सकते हैं.

दूध से बनी मिठाई: मंगलवार के दिन दूध से बनी चीजे और मिठाइया नहीं खरीदनी चाहिए. ना ही किसी को दान में देनी चाहिए. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में लड़ाई-झगड़े बढ़ते हैं. मंगलवार को दूध की बनी मिठाइयां हनुमान जी को अर्पित करने से घर में अशांति आती है.

मांस-मदिरा : मंगलवार के दिन माँस-मदिरा का सेवन भी वर्जित माना जाता है. इस दिन मांस-मदिरा का सेवन करना या खरीदना अच्छा नहीं होता है. इससे धन हानि होती है और बीमारियाँ भी घेरती हैं. मंगलवार को लहसुन-प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे भी तामसिक भोजन माना जाता(Prohibition of consumption of meat and liquor on Tuesday ) है.

श्रृंगार का सामान : मंगलवार को श्रृंगार का सामान खरीदना अशुभ माना गया है. इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है इसलिए इस दिन सिंदूर या कोई अन्य श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए. माना जाता है कि ऐसा करने से धन खर्च अधिक होने लगा है. मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान खरीदने से दांपत्य जीवन में भी समस्याएं होने लगती हैं.