रायपुर : वैसे तो पूरे प्रदेश में गर्मी की शुरुआत मार्च महीने से हो गई. लेकिन मई महीने के प्रथम सप्ताह और जून महीने के प्रथम सप्ताह में गर्मी की तपिश बहुत ज्यादा थी. कई जगहों पर इस दौरान ग्रीष्म लहर चलने के साथ ही ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति भी निर्मित हुई (change in weather in raipur) थी. प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री तक पहुंच गया था. जून महीने में भी 1 जून से लेकर 9 जून तक प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक पहुंच गया था. गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली अधिकतम तापमान एक 41 डिग्री से 42 डिग्री तक रहा मौसम विभाग की माने तो शनिवार को अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना (Weather mood will change soon in Chhattisgarh) है.





प्रदेश का पूर्वानुमान : मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा (Meteorologist HP Chandra) ने बताया कि ''एक द्रोणिका मध्य उत्तर प्रदेश से पश्चिमी असम तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. दूसरा द्रोणिका उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय उत्तर आंध्र प्रदेश तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. जिसके प्रभाव से शनिवार को एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. इसके साथ ही प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की संभावना है. प्रदेश के अधिकतम तापमान में क्रमश गिरावट होने की संभावना बनी हुई है.''





प्रदेश के शहरों के तापमान : शुक्रवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री, माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान एक 41.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री ,पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 41 डिग्री न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री ,अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री ,जगदलपुर का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री है न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री, दुर्ग का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 31.8 डिग्री, राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया(temperature of cities in chhattisgarh) गया.





रायपुर में मानसून के प्रवेश की तिथि : रायपुर में साल 2012 में 8 जून को मानसून प्रवेश किया (rain in chhattisgarh) था. साल 2013 में रायपुर में 9 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. साल 2014 में रायपुर में 19 जून को मानसून पहुंचा था. साल 2015 में रायपुर में 14 जून को मानसून पहुंचा था. साल 2016 में रायपुर में 17 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. साल 2017 में 21 जून को मानसून रायपुर पहुंचा था . साल 2018 में रायपुर में मानसून ने 26 जून को दस्तक दी थी. साल 2019 में 22 जून को मानसून रायपुर पहुंचा था. साल 2020 में रायपुर में मानसूनी बारिश में 12 जून को दस्तक देने और साल 2021 में रायपुर में 10 जून को मानसून प्रवेश कर गया था.