रायपुर: जनवरी और फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई थी इस दौरान कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली. मार्च महीने की शुरुआत होते ही मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है और अब अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है. जिसके कारण गर्मी भी बढ़ने लगी है. गुरुवार को राजधानी में दोपहर से लेकर शाम तक गर्मी महसूस की गई.

मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा (Meteorologist HP Chandra ) ने बताया कि 'प्रदेश में पूर्वी हवा आने की वजह से शुक्रवार को प्रदेश का मौसम शुष्क (Weather likely remain dry in Chhattisgarh )रहने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. इस महीने भी पश्चिमी विक्षोभ बना था. लेकिन बदली बारिश का असर देखने को नहीं मिला.जनवरी के महीने में 8 पश्चिमी विक्षोभ बने थे और फरवरी महीने में 7 बार पश्चिमी विक्षोभ बना था जिसका असर भी देखने को मिला था'.



छत्तीसगढ़ के जिलों का तापमान (temperature of districts of chhattisgarh)

गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री, रायपुर के माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री, पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री, दुर्ग का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री दर्ज किया गया.