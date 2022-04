रायपुर : राजधानी के पंडरी और खम्हारडीह थाना क्षेत्र (Theft in Pandri and Khamhardih) में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी ललित वर्मा को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान और औजार बरामद कर लिया है. आरोपी ने सोने चांदी के जेवर समेत 16 लाख का सामान पार किया था.

रायपुर में चोर माल समेत पकड़ाया

कैसे करता था चोरी : आरोपी ऑटो चालक है. जो शहर में घूम-घूमकर ऑटो चलाता (Raipur's auto driver turns out to be a thief)था. इसी दौरान वो सूने मकानों को निशाना बनाता था.आरोपी ललित वर्मा इससे पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है .दो थाना क्षेत्रों में आरोपी के खिलाफ धारा 454 और 380 के तहत मामला दर्ज कर था. पुलिस ने इन्हीं धाराओं में इसे गिरफ्तार किया है.

रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर

कहां की थी चोरी : आरोपी ललित वर्मा ने पंडरी थाना क्षेत्र में 20 अप्रैल 2022 को अभिषेक चटर्जी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. अभिषेक चटर्जी अपने ऑफिस गया हुआ था. उसकी पत्नी स्कूल गई थी. उसी दौरान दिन के समय आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया . इसी तरह दूसरी घटना खम्हारडीह थाना अंतर्गत 29 अगस्त 2021 को आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. उस समय घर के सभी सदस्य बाल गोपाल हॉस्पिटल ताला बंद करके गए थे. तभी ललित ने चोरी (Theft in Pandri and Khamhardih) की. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चोरी की गई रकम और जेवर का इस्तेमाल नहीं किया है.