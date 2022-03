रायपुर : 16 मार्च से पूरे देश में 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है. प्रदेश में भी 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों का टीकाकरण चालू है. प्रदेश में 12 से 14 आयु वर्ष के कुल 13 लाख 21 हजार बच्चे का टीकाकरण किया जाना है. होली की वजह से बच्चों का टीकाकरण काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा था. रायपुर के सिर्फ जिला अस्पताल में ही बच्चों को टीका लगाया जा रहा था. होली खत्म होने के बाद बच्चों के टीकाकरण में तेजी के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है.

छत्तीसगढ़ में 12-14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण (Vaccination of twelve to fourteen year old children in Chhattisgarh )

मंगलवार से 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के टीकाकरण में तेजी आएगी. रायपुर के मेडिकल कॉलेज , जिला अस्पताल के साथ-साथ सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है. रायपुर में 2 लाख 26 हजार बच्चे 12 से 14 आयु वर्ष के हैं. जिनका टीकाकरण किया जाना है. 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चों को केवल को- वैक्सीन (Children only co-vaccine) लगाया जा रहा है. 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन (Corbevax vaccine for children 12 to 14 years of age) लगाया जा रहा है. इसके अलावा सभी टीकाकरण केंद्र में 15 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है.

प्रदेश में अब तक 12 से 14 आयु वर्ष के 31 हजार 494 बच्चों को लगाया गया टीका

अब तक प्रदेश में कुल 3 करोड़ 88 लाख 72 हजार 959 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. 18 प्लस प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है. 18 प्लस लोगों में 1 करोड़ 67 लाख 20 हजार 902 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है. 15 से 18 आयु वर्ग के 11 लाख 24 हजार 46 बच्चों को पहला डोज लगाया जा चुका है. 12 से 14 आयु वर्ष के 31 हजार 494 बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है.