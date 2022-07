रायपुर : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने तीन दिवसीय को लेकर आज राजधानी रायपुर (Union Minister Giriraj Singh reached Raipur) पहुंचे. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 16 जुलाई तक कोरबा के दिवसीय दौरे पर रहेंगे. केंद्रीय मंत्री आज रात एनटीपीसी के अतिथि गृह पहुंचकर वही विश्राम करेंगे. 14 जुलाई को सुबह 10:00 बजे नेशनल वाटर शेड कॉन्फ्रेंस में गिरिराज सिंह शामिल (Union Minister Giriraj Singh will review in Korba) होंगे. इसके बाद वे जिला प्रशासन की बैठक में केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से चर्चा करेंगे. 15 जुलाई को केंद्रीय मंत्री विकास कार्य स्थलों का भी करेंगे (Giriraj Singh will inspect many places in Korba) दौरा.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे रायपुर

राज्य सरकार से करेंगे आग्रह : एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा " तीन दिवसीय कोरबा के दौरे पर अभी मैं आया हूं. दौरे के दौरान विभाग से जुड़े हुए कामों की समीक्षा करेंगे. केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) के तहत गरीबों के घर के लिए राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट नहीं दे पा रही है. राज्य सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि वह मैचिंग ग्रांट दें ताकि गरीबों का घर बन सके.''