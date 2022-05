रायपुर :स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के दौरों का सिलसिला लगातार जारी है. स्वास्थ्य मंत्री 29 मई को 2 दिवसीय दौरे पर गरियाबंद और महासमुंद (TS Singhdev will visit Mahasamund and Gariaband) जाएंगे. वे इन दोनों जिला मुख्यालयों में लोगों से मुलाकात करने के साथ ही विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे. स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव 29 मई को सुबह 9 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर से गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा के लिए रवाना होंगे. वे सुबह 9:45 बजे सुपेबेड़ा में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे. इसके बाद 10:45 बजे वहां से गरियाबंद के लिए प्रस्थान करेंगे. सिंहदेव सुबह 11:30 गरियाबंद में विश्राम गृह में नागरिकों से मुलाकात करेंगे. स्वास्थ्य मंत्री दोपहर 12:30 बजे गरियाबंद कलेक्टोरेट में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे. दोपहर 2:30 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे.



स्वास्थ्य मंत्री किससे करेंगे मुलाकात : स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव शाम 4 बजे गरियाबंद से हेलीकॉप्टर से महासमुंद के लिए रवाना होंगे. वे शाम 4:30 बजे महासमुंद के विश्राम गृह में लोगों से मुलाकात करेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. महासमुंद में ही रात्रि विश्राम (Health Minister will meet people and officials) करेंगे.



अफसरों से लेंगे फीडबैक : स्वास्थ्य मंत्री अगले दिन 30 मई को सुबह 10 बजे महासमुंद में पत्रकार-वार्ता करेंगे. सुबह 11 बजे कलेक्टोरेट में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद के अधिकारियों की बैठक लेंगे. वे दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य विभाग, 1:30 बजे वाणिज्यिक कर विभाग और 2:30 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे. स्वास्थ्य मंत्री शाम 4 बजे महासमुंद से हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम 4:30 बजे बिलासपुर (TS Singhdev will go to Bilaspur by helicopter) पहुंचेंगे.

ये भी पढ़ें- दिल्ली दौरे के बाद पहली बार सिंहदेव का सरगुजा दौरा



टीएस सिंहदेव कहां-कहां कर चुके हैं दौरा : इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव दंतेवाड़ा , कांकेर , जगदलपुर , धमतरी , अंबिकापुर , रायगढ़ का दौरा कर चुके हैं . इन सभी जिलों में जाकर स्वास्थ्य मंत्री ने आम लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली. साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने इलाके में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की.