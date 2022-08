रायपुर : गणेश चतुर्थी की तैयारी को लेकर एक ओर जहां राजधानी रायपुर दुल्हन की तरह सज रही है. तो वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली (Traffic plan during Ganeshotsav in Raipur ) है. रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने गणेश उत्सव पर मेगा प्लान तैयार किया है. कोविड गाइडलाइन हटने के बाद इस साल बड़ी संख्या में सड़क किनारे पंडाल बनाए गए हैं. ऐसे में शाम के वक्त जाम की स्थिति निर्मित न हो इसलिए पहली बार रायपुर यातायात पुलिस जाम वाली सड़कों को वन वे बनाने की तैयारी कर रहा (Congested road will become one way in Raipur) है.

रायपुर में गणेशोत्सव को लेकर ट्रैफिक प्लान

गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 31 अगस्त से शुरू हो रहा है. राजधानी रायपुर में 500 से अधिक जगहों पर बड़े पंडाल बनाए गए हैं. ऐसी जगहों पर भी पंडाल हैं, जहां की सड़कें काफी सकरी हैं. जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित हो सकती हैं. ट्रैफिक पुलिस की माने तो ऐसे जगहों की सड़कों के लिए बाइक और पैदल पेट्रोलिंग टीम बनाई गई है. जो तत्काल उन जगहों पर पहुंचकर रास्ते को डायवर्ट (Police bike and foot patrolling team in Raipur) करेगी.



इन जगहों पर लगता है जाम : शहर के कई चौक चौराहों पर मूर्तियां बैठाई जा रही है. पंडाल भी बनकर तैयार हो गए हैं. जिसके चलते कई जगहों पर अभी से जाम की स्थिति निर्मित हो रही है. ऐसे में पुलिस यातायात की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए संबंधित थानों के माध्यम से समितियों को भी निर्देश दिए हैं. शहर में सर्वाधिक जाम की स्थिति पुरानीबस्ती, कंकाली पारा, आजाद चौक और टिकरापारा इलाके में रहता है.





ये भी पढ़ें- गणपति पूजन का महत्व और पौराणिक विधान



क्या कहते हैं अधिकारी : रायपुर यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर (Traffic DSP Raipur Satish Thakur) ने बताया कि '' गणेश उत्सव को देखते हुए यातायात पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. समितियों को भी थानों के माध्यम से निर्देशित किया गया है, जहां पर भी पंडाल बनाए जा रहे हैं वो ऐसी जगहों पर बनें जहां जाम की स्थिति निर्मित ना हो और यातायात भी सुगम हो. इसके अलावा अलग-अलग इलाकों के लिए पेट्रोलिंग टीम भी गठित की गई है. जिसमें बाइक और पैदल पेट्रोलिंग टीम भी शामिल है. कई जगहों पर हमने स्टॉपर डालना भी शुरू कर दिया है. यदि कहीं जाम की स्थिति निर्मित होती है तो उसको डाइवर्ट किया जाएगा. इसके साथ ही वनवे की भी कोशिश की जा रही है.''