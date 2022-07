रायपुर : भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी बेहद खास होती हैं. इस बार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को आएगा. इस दिन हर घर में गणेश विराजते हैं. लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिन आपने चांद देखा तो आप पर झूठा कलंक लग सकता है. यूं तो चांद को आप पूरे साल कभी भी आसमान में न‍िहार सकते हैं. लेकिन गणेश चतुर्थी की रात को चांद देखने से आप पर मिथ्‍या दोष यानी मिथ्‍या कलंक लग (Seeing moon on Ganesh Chaturthi is inauspicious) सकता है, जैसे कि चोरी का आरोप, बदतमीजी का आरोप. शास्‍त्रों में भी ल‍िखा है कि गणेश चतुर्थी को आसमान में चांद को देखना अशुभ होता (Tradition of not seeing moon in Ganesh Chaturthi) है.

क्यों अशुभ होता है चांद देखना : इस बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है. आइए जानते है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को क्‍यों नहीं देखना चाहिए और अगर देख भी लिया तो इससे क्या नुकसान होते हैं और इससे बचने के क्‍या उपाय हैं.

पौराणिक कथाओं में है चंद्रदर्शन का उल्लेख : चन्द्रमा को अपने रूप का बहुत अभिमान था. गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के गजमुख एवं लबोदर रूप को देखकर चन्द्रमा ने हंस दिया. गणेश जी इससे नाराज हो गये और चन्द्रमा को शाप दिया कि आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक (Ganesha cursed the moon) लगेगा.इसके बाद गणेश जी के शाप से चन्द्रमा दुःखी हो गए और घर में छुप कर बैठ गए. चन्द्रमा की दुःखद स्थिति को देखकर देवताओं ने चन्द्रमा को सलाह दिया कि मोदक एवं पकवानों से गणेश जी की पूजा करो. गणेश जी के प्रसन्न होने पर शाप से मुक्ति मिलेगी.

चंद्रमा ने किया गणेश का पूजन : चन्द्रमा ने गणेश जी की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया. गणेश जी ने कहा कि शाप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा ताकि अपनी गलती चन्द्रमा को याद रहे. दुनिया को भी यह ज्ञान मिले की किसी के रूप रंग को देखकर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए. इसलिए अब से केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी चन्द्रमा को देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा.

यदि गलती से हो जाए चंद्रदर्शन तो क्या करें : गणेश चतुर्थी की रात्रि में गलती से भी यदि चंद्र दर्शन से बचना चाह‍िए. शास्त्रों के अनुसार यदि भूल से भी चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो श्रीमद् भागवत् के 10वें स्कन्ध के 56-57वें अध्याय में दी गई स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिए. कहते हैं भगवान श्रीकृष्ण भी इस तिथि को चंद्र दर्शन करने के पश्चात मिथ्या कलंक से नहीं बच पाए (Lord Krishna was also cursed) थे. उन पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा था. नारद जी से जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों का कारण पूछा तब नारद जी ने यह बताई कि इसी दिन गणेश जी ने चन्द्रमा को शाप दिया था.

करें श्लोक का पाठ : शास्त्र गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लेने पर कलंक अवश्य लगता हैं. अगर इस द‍िन गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के उपाय करें जिससे आप चंद्रमा के दर्शन से होने वाले मिथ्या कलंक के दोष से मुक्त हो जाएंगे. इन श्‍लोक का करें जाप-

भाद्रशुक्लचतुथ्रयायो ज्ञानतोअज्ञानतोअपिवा।

अभिशापीभवेच्चन्द्रदर्शनाद्भृशदु:खभाग्॥

सिंहः प्रसेनमवधीत्सिंहो जाम्बवता हतः।

सुकुमारक मारोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः॥

नियमित चंद्र दर्शन से नहीं लगता कलंक : भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चन्द्रमा बहुत ही सुन्दर होती है. इसे देखने की चाहत है तो संध्या के समय हाथ में फल अथवा दही लेकर चन्द्रमा का दर्शन करें. ऐसा करने पर चन्द्रमा को देखने से कलंक नहीं लगता है. एक अन्य विधि यह है कि पूरे भाद्रपद मास में हर दिन चन्द्रमा को देखें. जो नियमित चन्द्रमा का दर्शन करता है शाप के अशुभ प्रभाव से बचा रहता है.