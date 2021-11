आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

जौनपुर में काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जौनपुर में काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे. राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बूथ अध्यक्षों समेत काशी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 जिलों के लगभग 29,500 बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर चुनावी रणनीति के बारे में बताएंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

छत्तीसगढ़ में आज से डॉक्टरों की हड़ताल, OPD सेवाएं रहेंगी बंद

छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में शनिवार से सारी ओपीडी सेवाएं बंद (OPD services closed) रहेंगी. इसके पीछे NEET PG काउंसलिंग में लेट को वजह माना जा रहा है. click here

कल की वो बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए

कोविड-19 के नये स्वरूप पर बारीकी से नजर रख रहा है INSACOG : अधिकारी

भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (Indian SARS CoV-2 Genomics Consortium ) कोविड-19 के नये स्वरूप बी.1.1.1.529 पर बारीकी से नजर रख रहा है. दक्षिण अफ्रीका में सामने आये नए स्वरूप में स्पाइक म्यूटेशन ( Spike mutation in new variant) की अधिक मात्रा होने की आशंका है. click here

India-Russia Annual Summit : 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन

21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे. इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

international flights : केंद्र का बड़ा फैसला, 15 दिसंबर से शुरू होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

लंबे इंतजार के बाद 15 दिसंबर से फिर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती है. इस बात की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

सेंसेक्स में गिरावट 1300 अंक के पार, निवेशक सहमे

शेयर बाजारों की शुरुआत शुक्रवार को काफी कमजोर हुई. सुबह के कारोबार में सेंसेक्स में गिरावट 1300 अंक को पार कर चुकी है.बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स सूचकांक 720 अंक से ज्यादा गिरकर खुला. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही रही. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

Constitution Day समारोह में बोले पीएम, सरकार संविधान के प्रति समर्पित, विकास में भेदभाव नहीं करती

दिल्ली में आयोजित संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एकमात्र देश है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने की ओर अग्रसर है लेकिन इसके बावजूद उपनिवेशवादी मानसिकता के चलते देश पर पर्यावरण के नाम पर तरह-तरह के दबाव बनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर या अन्य चीजों का सहारा लेकर अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

one year of farmers movement: किसानों के आंदोलन के एक साल पूरे होने पर रायपुर में ट्रैक्टर रैली

किसान आंदोलन के 1 साल पूरे (one year of farmers movement) होने पर हजारों कृषक इनडोर स्टेडियम पहुंचे. अब एमएसपी पर गारंटी कानून (Guarantee Act on MSP) बनाने की मांग किसान मोदी सरकार से कर रहे हैं.click here

इंदिरा गांधी की योजना का किया गया कॉपी, केंद्र सरकार नहीं दे रही है करोड़ों की रॉयल्टीः सीएम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार (central government) ने जिस पीएम आवास का ईजाद किया, वह पहले से इंदिरा गांधी आवास योजना (Indira Gandhi Awas Yojana) के नाम से थी. उन्होंने सरकार पर कोरोड़ों की रॉयल्टी (royalty of crores) नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपरित राज्य सरकार के उपर ही तोहमत मढ़ा जा रहा है. click here

Environmental protection में Chhattisgarh ने हासिल किया पहला स्थान, प्रदूषण के स्तर में आई कमी

छत्तीसगढ़ ने प्रदूषण के खिलाफ जंग (fight against pollution) में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है. पर्यावरण सुधार की दिशा में छत्तीसगढ़ पहले पायदान (Chhattisgarh is the first step towards environmental improvement) पर है. यहां वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं. click here

Farmers' Protest : गाजीपुर सीमा पर बोले टिकैत, आंदोलन का फैसला संसद चलने पर

किसान आंदोलन (farmers agitation) को एक साल पूरे हो गये हैं. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) समेत अन्य मांगों पर टिक गया है. इस पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की पंचायत हुई. किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि साल 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खुद एमएसपी में गारंटी (Guaranteed Agriculture Law on MSP) की मांग की थी. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

बघेल सरकार की अनोखी पहलः स्कूलों में संविधान संबंधित जानकारियों को शिक्षा से जोड़ कर बच्चों को कर रही प्रेरित

सरकार ने (ChhattisgarhBaghel government) शिक्षा विभाग ने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान से जुड़ी बातों को (Constitution with curriculum in schools) छात्र-छात्राओं को बताने को नई पहल शुरू की. इसके तहत स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया और बच्चों को संविधान से संबंधित जानकारियां दी गई(Giving knowledge to children by linking information related to the constitution with education ). ये महज 1 दिन की कवायद नहीं, बल्कि सतत चलने वाली प्रक्रिया के तहत इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है. click here

छत्तीसगढ़ियों के विकास के लिए कांग्रेस में फिर वापस आया हूं, सीएम बघेल के कार्य ने किया प्रभावित: दानिश रफीक

सरगुजा संभाग क्षेत्र (politics of surguja) में युवा नेतृत्व के रूप में युवाओं की खासी भीड़ अपने साथ रखने वाले नेता दानिश रफीक (Congress leader Danish Rafiq) ने जोगी का दामन छोड़ एक बार फिर कांग्रेस में वापसी यानी कि घर वापसी की है. ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की. आइए जानते हैं कि मौजूदा सियासी परिदृश्य को लेकर दानिश ने क्या कहा... click here

किसानों की परेशानी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है 'सरकार', जानिए अलग-अलग नेताओं की जुबानी

केंद्र और राज्य सरकार (central and state government) दोनों के द्वारा ही अपने आपको किसान हितैषी (farmer friendly) बताया जाता है. यह दोनों सरकारें किसानों के लिए बड़ी-बड़ी योजनाओं का दावा भी करती हैं. फिर सवाल उठता है कि आखिर किसान लगातार आंदोलनरत (farmers are constantly agitating) क्यों है? इसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेवार है. जब इस मसले पर ईटीवी भारत ने अलग-अलग राजनीतिक दलों और किसानों (Political parties and farmers) से बातचीत की तो पता चला कि राजनेता सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप तक ही अपने कर्त्तव्यों का इतिश्री समझ लेते हैं. आप भी जानिए कि इस मुद्दे पर क्या कुछ सामने आया नेताओं के बयान में.. click here

जगदलपुर के धान खरीदी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी, सीमावर्ती इलाकों पर होगी पुलिस बल की तैनाती

1 दिसंबर से धान खरीदी (Paddy purchased from 1st December) को ध्यान में रखते हुए बस्तर प्रशासन के साथ पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है. बस्तर के सीमावर्ती इलाके में पुलिस जवानों को तैनात किया जा रहा है ( Security tightened border area of bastar) ताकि पड़ोसी राज्यों से अवैध धान की खेप (Illegal Paddy Consignment) पर रोक लगाई जा सके. click here

आरबीआई समिति ने कहा- निजी बैंक प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 26 फीसद तक बढ़ सकती है

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी बैंकों में प्रोमोटर्स (minimum holding of promoters) की हिस्सेदारी बढ़ाने की सिफारिश की है. यह फैसला 15 साल बाद हुआ है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

IND vs NZ, 1st Test, Day 2 Stumps: यंग और लाथम का अर्धशतक, न्यूजीलैंड 129/0

नपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुक्रवार को खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 129 रन बना लिए. टीम की ओर से विल यंग (75) और टॉम लैथम (50) रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं. दोनों ने 345 गेंदों पर 129 रनों की शानदार साझेदारी की. भारत से अभी भी कीवी टीम 216 रन पीछे है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

विक्की कौशल की बहन ने किया खुलासा, नहीं हो रही कैटरीना से शादी

विक्की कौशल की एक रिश्तेदार ने शादी की चल रही खबरों पर खुलासा किया. विक्की की मौसेरी बहन डॉ. उपासना का कहना है कि विक्की और कैटरीना (Vicky Kaushal & Katrina Kaif) की शादी नहीं हो रही है.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, एम्स में भर्ती

लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. उन्हें शुक्रवार को दिल्ली AIIMS में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर्स के मुताबिक, उन्हें बुखार के साथ चक्कर आ रहे थे.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

संविधान दिवस (Constitution Day), 2021 के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य राजनेताओं ने देशवासियों को बधाई दी. सभी ने संविधान दिवस को याद करते हुए इसकी महत्ता और संविधान के निर्माण में भारत रत्न डॉ. बीआर अंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद के योगदान का उल्लेख किया.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

हमें कोविड वैक्सीन पर संदेह नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि कोविड-19 का टीका लेने वाले व्यक्ति होने वाली हर मौत के लिए वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीकों में बहुत गुण हैं और वे यह संदेश नहीं देना चाहते कि टीके अच्छा नहीं हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

MUST READ :

SPECIAL

डॉ वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती आज, अमूल को बनाया ब्रांड, देश में किया था श्वेत क्रांति का आगाज

डॉ वर्गीज कुरियन (dr verghese kurien) की 100वीं जयंती पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां बताते हैं. तस्वीरों में यह भी देखें कि कैसे डॉ. कुरियन को अमूल कैसे हर मौके पर याद करता है. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

जानिए, कौन है हरी आंखों वाली 'अफगान गर्ल', जिसने तालिबान राज के बाद इटली में ली पनाह

इटली की सरकार ने कहा कि अफगान महिला शरबत गुला (Sharbat Gula) को यहां लाया गया है. अफगान नागरिकों के लिए व्यापक निकासी कार्यक्रम और सरकार की योजना के एक हिस्से के रूप में इटली तक लाया गया. इस अफगान महिला के बारे में जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

EXCLUSIVE

ETV भारत से बोले सुरजेवाला, 'कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकतीं ममता, प्रियंका पर पार्टी को पूरा भरोसा'

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया सेल के अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वह कांग्रेस को कमजोर करना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएंगी. उन्होंने कहा कि ममता कभी भी कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकतीं, वह कितनी भी कोशिश कर लें, बंगाल को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में कभी नहीं जीत पाएंगी. भाजपा को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस है, क्षेत्रीय दलों के बस की बात ये नहीं है. क्लिक कर देखें साक्षात्कार..

मोदी-योगी की जोड़ी ने गुंडाराज व बाबूराज से व्यापारियों को दिलाई मुक्ति : वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी

यूपी के गोरखपुर में वित्त राज्यमंत्री (Minister of State for Finance) पंकज चौधरी ( Pankaj Choudhary) ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है. उन्होंने कहा कि मोदी और योगी ने व्यापारियों को गुंडाराज और बाबूराज से मुक्ति दिलाई है. क्लिक कर देखें साक्षात्कार..