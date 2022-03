रायपुर: राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 27 फरवरी से 13 मार्च तक टी20 छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है. शुक्रवार को टूर्नामेंट के 2 मुकाबले खेले गए. जिसमें पहला मुकाबला और टूर्नामेंट का आखिरी लीग मैच रायपुर कैपिटल और बिलासपुर के बीच खेला गया. जिसमें बिलासपुर ने एकतरफा मैच अपने नाम किया. आज का दूसरा मुकाबला और टूर्नामेंट का पहला एलिमिनेटर दुर्ग और भिलाई के बीच खेला गया. जिसमें दुर्ग ने भिलाई को एकतरफा मुकाबले में मात दी.







टूर्नामेंट का आखिरी लीग मुकाबला बिलासपुर ने किया अपने नाम

शुक्रवार का पहला और टूर्नामेंट का आखिरी लीग मैच बिलासपुर और रायपुर के बीच खेला गया. जिसमें बिलासपुर ने रायपुर को एकतरफा मात दी है. रायपुर की टीम ने पहले 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 135 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए बिलासपुर की टीम ने 16.2 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया और मैच को 6 विकेट से जीत लिया. इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बिलासपुर के संतोष साहू (Bilaspur Santosh Sahu Player of the Match) रहे.



छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का रोमांच, अबूझमाड़ टीम टॉप पर





टूर्नामेंट के पहले एलिमिनेटर में दुर्ग की जीत



सीपीएल T20 टूर्नामेंट का पहला एलिमिनेटर (First Eliminator of CPL T20 Tournament) और दूसरा मुकाबला भिलाई और दुर्ग के बीच खेला गया. इस मुकाबला को दुर्ग ने एकतरफा अपने नाम किया है.दुर्ग ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 149 रन बनाएं. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भिलाई की टीम 19.2 ओवर में 128 रन पर ऑल आउट हो गई. इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दुर्ग के अंकित सिंह (Durg Ankit Singh Player of the Match) को दिया गया.