रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है. हादसे में तीन लोग घायल हुए (three injured in car accident in raipur) हैं. बताया जा रहा है कि ड्राइविंग सीख रही युवती की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. इस हादसे में कार सवार युवती के मामा नीरज सिंह और एक अन्य महिला भी घायल हुई है. सभी को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है. हालांकि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है.

ड्राइविंग सीख रही थी युवती : पूरा मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र (saraswati nagar police station) का है. यहां बंजारी मंदिर के पास मैदान में एक युवती अपने मामा और एक अन्य महिला के साथ कार सीख रही थी. इसी बीच उसकी कार अनियंत्रित हो गई और सीधे पेड़ से जा टकराई. गनीमत ये रही कि जिस समय ये घटना हुई, उस वक्त ग्राउंड में भीड़ नहीं थी. मैदान खाली होने के कारण तेज गति से कार मैदान के किनारे लगे पेड़ों से टकरा गई. हादसे में तीन लोग घायल (three injured in car accident in raipur) हुए हैं. इनमें दो महिला और एक पुरुष शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक तीनों लोग खतरे से बाहर हैं. सभी का इलाज एम्स में जारी है.