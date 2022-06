रायपुर : भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव संजय मिश्रा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का उपहार भेंट (Thomas Cup winning team met CM Bhupesh ) किया. मुख्यमंत्री भूपेश ने भारतीय खिलाड़ियों की ओर से मिले उपहार को खुशी से स्वीकार करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि ''भारतीय टीम ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा है. गौरतलब है कि भारत ने 73 सालों में पहली बार बैडमिंटन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता थॉमस कप जीता है.''

छत्तीसगढ़ में आयोजित होगी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज स्पर्धा : भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के दौरान बताया कि ''अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की तरफ से इस वर्ष छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन की इंटरनेशनल चैलेंज स्पर्धा के आयोजन का निर्णय किया गया (International Badminton Challenge event to be held in Chhattisgarh) है. इसके आयोजन की अनुमानित तिथि 20 से 25 सितम्बर 2022 तक रहेगी. उन्होंने इस आयोजन के लिए सीएम भूपेश बघेल से सहयोग का आग्रह किया. इंटरनेशनल स्पर्धा के आयोजन से वर्ल्ड स्पोर्टस मैप पर छत्तीसगढ़ की उपस्थिति दर्ज होगी . भविष्य में भी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के आयोजन की उम्मीदें बढ़ेंगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस इंटरनेशनल स्पर्धा के आयोजन के लिए सहमति देते हुए आयोजन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया.

बैडमिंटन अकादमी की स्थापना करने का भी आग्रह : भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव मिश्रा ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ में शीघ्र बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कराने का आग्रह भी किया. मुख्यमंत्री भूपेश (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने बीते वर्ष सितम्बर माह में रायपुर में बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की घोषणा की थी. मिश्रा ने मुख्यमंत्री भूपेश को बताया कि छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन अकादमी संचालित होने से भारतीय बैडमिंटन संघ की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट कोच की सुविधा छत्तीसगढ़ को मिलेगी. साथ ही छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के शुरू होने की संभावना भी बढ़ेगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की प्रोसेस में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

भारत ने रचा इतिहास : गौरतलब है कि भारत ने दो सप्ताह पहले ही थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया (Indian team created history in Thomas Cup badminton tournament) था. भारतीय टीम ने पहली बार फाइनल खिताब जीतकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. टीम इंडिया ने खिताबी मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया.

कौन- कौन था मौके पर मौजूद : इस मौके पर संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा समेत छत्तीसगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजय भंसाली, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ियों में हीरल चौहान, तनु चंद्रा, रौनक चौहान, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डूमरे, सबा अंजूम, वेटलिफ्टर रूस्तम सारंग भी मौजूद थे.