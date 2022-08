इस महंगाई के जमाने में पैसा बहुत मायने रखता है. यही वजह है कि हर कोई दिन रात इसी के पीछे भागता (wednesday devotional story )है. कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता है. वहीं आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत या संघर्ष किए ही करोड़पति बन जाते हैं. दरअसल पैसा कमाने में आपकी मेहनत और हुनर के साथ साथ भाग्य की भी मुख्य भूमिका होती है. एक अच्छा भाग्य आपको रोड से उठाकर महलों का राजा भी बना सकता है. वहीं एक बुरा भाग्य आपको करोड़पति से रोडपति बना सकता (These three measures will make you rich on Wednesday) है.



कैसे चमकाएं अपना भाग्य : इसलिए यदि आप अपनी मेहनत और हुनर में अच्छे भाग्य का तड़का लगा दें तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सभी के लिए तीन बेहद खास उपाय लाए हैं. ये सभी उपाय गणेशजी से संबंधित है. गौरतलब है कि गणेशजी कि हम सभी ‘भाग्य विधाता’ के नाम से भी जानते हैं. कहा जाता है कि यदि आप गणपति बप्पा को प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं तो आपका भाग्य दस गुना तक बढ़ जाता है. तो चलिए बिना किसी देरी के इन उपायों पर एक नजर डाल लेते (Ganpit Puja on Wednesday) हैं.

गणपति को बनाएं इष्ट देव : गणेशजी को अपना इष्ट देव बना कर प्रत्येक बुधवार की शाम उनकी पूजा करे. इस दौरान आप उनके समक्ष घी के दो दीपक प्रज्वलित करें. अब हाथ जोड़ विनती करें और बोले कि हे देव कृपया आप मेरे इष्ट देव बन जाएं. इसके पश्चात 108 बार गणेश मंत्र जा जप करें. साथ ही गणेश चालीसा का पाठ कर (

reciting ganesh chalisa) , गणेश आरती करें. अंत में उनके चरणों में माथा टेक अपनी धन संबंधित समस्यां या मनोकामना बताएं. गणेशजी के आशीर्वाद से आप गरीबी का मुंह कभी नहीं (make Ganpati happy on Wednesday) देखेंगे.



बुरी नजर उतारें : कई बार लोगों की बुरी नजर, जलन की भावना या दुश्मन की साजिश के चलते भी हम तरक्की नहीं कर पाते हैं. ऐसे में यह टोटका आपको हर बुरी नजर से बचाएगा. बुधवार की शाम पूजा के धागे से लिपटा हुआ एक नारियल लें. अब इसे अपने सिर से लेकर पांव तक सात बार घुमाएं. इसके बाद इस नारियल को मंदिर में गणेशजी के चरणों में रख तोड़ दें. अब आपको ये नारियल वहीं मंदिर में छोड़ देना है. इसे अपने साथ घर नहीं लाना है. ऐसा करने से आपके कार्यों में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी.

सिंदूर और कलावा का उपाय : बुधवार के दिन सूर्य अस्त होते ही यह उपाय शुरू कर दें. एक लाल कलावा लेकर उसमे गणेश जी के चरणों का सिंदूर लगाएं. अब उसे गणेशजी के चरणों में ही रखा रहने दें. इसके बाद ‘ऊँ श्रीगणेशाय नमः’ का 108 बार जप करें. अब इस कलावे को उठा ले और इसी मंत्र जा जप करते हुए इसकी सात गठाने बांध लें. आपका यह धागा अब चमत्कार के लिए तैयार है. इसे आप या तो अपने हाथ की कलाई पर बांध लें, या फिर गले में पहन लें. इसके अलावा इसे पर्स या तिजोरी में भी रखा जा सकता है. इससे आपकी धन की आवक तेजी से बढ़ने लगेगी.