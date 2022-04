रायपुर : जिले के अकोली गांव में गुरुवार की देर रात 4 अज्ञात चोरों ने वार्ड पंच जावित्री वर्मा के घर चोरी की वारदात को अंजाम (Theft in the wedding house in Raipur Dharsiwa) दिया है. चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी रकम सहित लगभग 8 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. जिसके बाद प्रार्थी सुरेश वर्मा ने सिलतरा चौकी में चोरी का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरु कर दी है.

रायपुर के धरसींवा में शादी वाले घर में चोरी

कैसे हुई वारदात : सिलतरा चौकी प्रभारी प्रियेश जॉन ने बताया कि गुरुवार की देर रात अकोली वार्ड पंच जावित्री वर्मा के घर लगभग 4 अज्ञात चोर घुसे. शुक्रवार की सुबह 2 से 3 के बीच उनके घर में पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुसकर अलमारी की चाबी निकाली. इसके बाद अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी रकम लगभग 8 लाख रुपए के चोरी की वारदात को अंजाम दिए (Lakhs of cash crossed from the house of Panch of Akoli village) हैं .घटना की जानकारी घर के लोगों को सुबह उठने के बाद हुई.

घर में है शादी : पुलिस ने बताया कि वार्ड पंच के पति सुरेश वर्मा ने चोरी का मामला दर्ज कराया है. वार्ड पंच जावित्री वर्मा के छोटे बेटे की शादी 11 मई को होने वाली थी. इसी को लेकर घर के लोग शादी की तैयारियों में लगे थे. इसी दौरान 28- 29 अप्रैल की दरमियानी रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि सुबह घर के अंदर दो से तीन पत्थर भी मिले हैं.