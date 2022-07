रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. पिछले एक हफ्ते में पॉजिटिविटी दर भी प्रदेश में बढ़ रही है. हालांकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर जितनी तीव्र थी, अब संक्रमित होने वाले मरीजों में संक्रमण उतने तीव्र नजर नहीं आ रहे (Guidelines regarding corona in Chhattisgarh) है. कोरोना संक्रमित मरीज अब होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया " जैसे-जैसे कोरोना का म्यूटेशन होता रहेगा, उसकी तीव्रता कम होती जाएगी. अभी लोग संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन उनमें संक्रमण कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तरह तीव्र नजर नहीं आ रहे हैं.''



क्या होगा अब कोरोना का असर : छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता (Dr Rakesh Gupta Chairman Chhattisgarh Hospital Board) ने बताया " कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचाई थी. लेकिन अमूमन इस तरह की लहर में देखा गया है कि जैसे-जैसे आगे लहर आते जाएगी, इसकी तीव्रता कम होती जाएगी. वैक्सीनेशन से कोरोना संक्रमण में एक सकारात्मक असर दिखा है. जैसे-जैसे वैक्सीनेशन का प्रभाव होगा, व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता असर दिखाएगी. कोरोना की तीव्रता धीरे-धीरे कम होती जाएगी. वैसे भी अब कोरोना का संक्रमण धीरे-धीरे वायरल की तरह हो रहा है. जैसे सर्दी बुखार के लक्षण आते हैं और 3-5 दिन में ठीक हो जाते हैं. जो लोग एडमिट हो रहे हैं, वह भी ज्यादा गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं. जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है या बूस्टर डोज़ नहीं लगा है. उनमें थोड़ा कोरोना गंभीर नजर आ रहा है. फिर भी कोरोना की तीव्रता काफी कम हो गई (corona infection in chhattisgarh reduced due to vaccine) है.



कैसे हैं कोरोना के लक्षण : छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया " मौसम के परिवर्तन में कोरोना की तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है. जैसे अभी बारिश का मौसम है. यह किसी भी तरह के संक्रमण बढ़ने का अनुकूल मौसम माना जाता है. बारिश के मौसम में नमी बहुत ज्यादा रहती है. मौसम का परिवर्तन बहुत तेजी से होता है. जो वायरल बुखार इस समय हो रहे हैं, वह कोरोना संक्रमण का एक पार्ट हो सकता (corona virus changing according to the weather in chhattisgarh) है. लेकिन इसको लापरवाही से नहीं लेना चाहिए. अगर बुखार आ रहा है और आप कुछ दिनों तक ठीक नहीं हो रहे हैं तो तुरंत कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए ताकि सावधानी बरतकर सही समय पर इलाज किया जा सके.''



पिछले 10 दिन के बढ़ते संक्रमण के आंकड़े



डेट संक्रमित मरीज पाजिटिविटी दर कोरोना टेस्ट 3 जुलाई 91 2.06% 4,412 4 जुलाई 132 1.17% 11,329 5 जुलाई 165 1.54% 10,696 6 जुलाई 220 2.27% 9,697 7 जुलाई 251 2.32% 10,813 8 जुलाई 296 2.42% 12,230 9 जुलाई 253 2.53% 10,187 10 जुलाई 110 3.78% 2,911 11 जुलाई 360 3.09% 11,634 12 जुलाई 385 3.05% 12,626