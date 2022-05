रायपुर : कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मगंलवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई . इस बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम(PCC Chief Mohan Markam) , प्रभारी सचिव सप्तगिरि शंकर उल्का, डॉ.चंदन यादव मौजूद रहें.बैठक में राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय पर चर्चा हुई. इसके अलावा कांग्रेस के जयपुर में तय किए गए 50–50 फार्मूले को लेकर भी चर्चा की गई.

छत्तीसगढ़ में कार्यक्रमों को लेकर बनीं रणनीति



बैठक में क्या बनीं रणनीति : बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बताया कि ''कांग्रेस अगस्त अक्टूबर में दो बड़ी यात्रा निकालने जा रही है. पहली यात्रा 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर जिले में निकालेगी. जिसमें कांग्रेस पदाधिकारी हर जिले में 75 किलोमीटर यात्रा करेंगे. वहीं दो अक्टूबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई. इसके अलावा बैठक में 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यशाला का आयोजन को लेकर भी रणनीति बनी (Strategy made regarding programs in Chhattisgarh) है.''



किन मुद्दों पर बनीं बात : राजस्थान में हुए चिंतन शिविर में लाए गए मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है.वहीं चिंतन शिविर के मुद्दों के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा की गई. इस बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए है.बैठक में 50 साल से कम उम्र के लोगों की पार्टी में सहभागिता, 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके लोगों को संगठन के पदों को छोड़ने जैसे गहन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है.



कहां से कहां तक निकालेंगे यात्रा : पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया गया है कि '' 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा.इसके साथ ही 13 और 14 जून को जिलों में भी कार्यशाला का आयोजन (Congress workshop in Chhattisgarh) होगा. साथ ही हर जिले में 75 किलोमीटर की आजादी गौरव यात्रा निकाली जाएगी. राहुल गांधी के नेतृत्व में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा निकाली जाएगी.''